韓正會見法國達飛集團董事會主席

中評社北京7月25日電／據新華社報導，當地時間7月24日上午，國家副主席韓正在法國馬賽會見法國達飛集團董事會主席兼首席執行官魯道夫·薩德。



韓正說，今年5月，習近平主席成功對法國進行國事訪問，同馬克龍總統深入交流，達成廣泛共識，為中法、中歐關係發展提供了戰略引領。達飛集團長期深耕中國市場，與中方企業開展良好合作，為中法經貿合作作出了重要貢獻，也是經濟全球化和自由貿易的支持者、受益者、推動者。40多年來，中國堅持改革開放基本國策，在開放中發展了自己，也惠及了世界。我們將進一步擴大高水平對外開放，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎包括達飛集團在內的世界各國企業來華投資和發展。



薩德熱烈歡迎韓正副主席蒞臨達飛集團考察，表示中國發展充滿機遇，達飛集團重視同中方合作，期待與中方夥伴在能源轉型、人工智能、機器人開發利用等方面進一步密切合作，為實現合作共贏、推動法中關係發展作出積極努力。



出席會見活動的馬賽市市長帕揚表示，非常榮幸歡迎韓正副主席來到馬賽訪問考察。作為中國上海的友好城市，馬賽願在友城合作、地方交流方面發揮好橋梁紐帶作用，助力新時代法中關係進一步拓展和深化。



達飛集團總部位於法國馬賽，是全球知名的綜合物流集團，目前為法國最大、全球第三大遠洋集裝箱班輪公司。達飛輪船（中國）有限公司於1992年在上海設立，在華擁有2萬多名員工，是中國首家法商獨資海運公司。



在馬賽期間，韓正還參觀了當地特色產業項目。



