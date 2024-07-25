台灣學子京津冀研習之旅啟動

中評社北京7月25日電／據人民日報報導，7月24日，由全國台聯指導，北京市台聯、天津市台聯共同舉辦的2024年台灣學子重走科舉路研習營（京津冀專題）在天津開營。本屆研習營活動將在京津冀三地開展，營員們將沿著台灣進士丘逢甲、許南英乘船在天津塘沽登陸後進京趕考的路線進行參訪，近距離感受京津冀地區豐富的歷史文化底蘊，領略區域協同發展帶來的巨大變革和無限機遇，感受先輩們為了追求理想不畏艱險、不懈努力的精神力量，加深對兩岸同宗同源的文化認同。



開營式上，全國台聯副會長鄭平致辭時表示，兩岸同胞命運與共，有割不斷的血緣親情。全國台聯與各地方台聯致力於為兩岸青年交流搭平台、為台灣青年發展建舞台，幫助台灣同胞特別是青年學生把握時代發展趨勢，抓住大陸發展機遇，享受兩岸關係和平發展、融合發展紅利，在推進中國式現代化的偉大進程中共同發展進步。



北京市台聯黨組書記袁海鵬表示，兩岸青年好，兩岸未來才會好，希望在研習過程中，學子們能夠領略中華傳統文化的博大精深，瞭解京津冀協同發展的實踐成果，看到祖國大陸的發展成就，共享大陸發展機遇，與大陸青年互學互鑒、相依相伴、同心同行，共同推動兩岸關係融合發展、和平發展。



台灣學子重走科舉路研習營創辦於2018年，已成功舉辦3屆，先後邀請銘傳大學、華梵大學、樹德科技大學、台南大學、逢甲大學等10所台灣高校的師生和在京台生、台青等70餘人參與，60%的營員為首次來大陸的學生，活動涉及福州、廣州、梅州、汕頭等地。