將三中全會精神轉化為對台工作的強大力量

中評社北京7月25日電／據人民日報報導，國台辦發言人朱鳳蓮24日在例行新聞發布會上應詢表示，我們將全面貫徹黨的二十屆三中全會精神，切實把全會精神轉化為推進對台工作的強大力量，完善對台工作機制，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。



有記者問：黨的二十屆三中全會勝利舉行，請問在對台工作中如何貫徹落實全會精神？朱鳳蓮在答問時作上述表示。



朱鳳蓮表示，黨的二十屆三中全會明確了在全面建設社會主義現代化國家新征程上推進兩岸關係發展和祖國統一大業的目標任務，也為對台工作高質量發展帶來難得機遇，開辟廣闊空間，具有重大意義。我們將深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，堅定維護一個中國原則和“九二共識”，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅決粉碎“台獨”分裂行徑和外來干涉圖謀，堅定推進祖國統一進程。



在回答黨的二十屆三中全會決策部署將為兩岸融合發展、台灣同胞共享中國式現代化提供哪些新的機遇時，朱鳳蓮指出，黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，共提出300多項重要改革舉措，對進一步全面深化改革作出系統部署。這將為中國式現代化提供強大動力和制度保障，也將為台胞台企扎根大陸發展創造更好條件、開辟更廣空間。