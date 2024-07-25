中環境科學研究院與泰國家創新署簽署備忘錄

中評社北京7月25日電／據人民日報報導，7月22日，中國環境科學研究院（CRAES）副院長陳勝帶領代表團出席了由泰國高等教育、科學、研究與創新部（MHESI）在曼谷主辦的“MHESI Fair：SCI POWER FOR FUTURE THAILAND”，這是泰國首次舉辦的前沿研究和創新成果展覽。該活動從7月22日開始，持續至7月28日，旨在展示泰國在科學和創新領域的實力，同時強調泰國通過教育、研究和創新致力於可持續經濟發展。



展會的一大亮點是“2024泰國初創企業與創新博覽會（SITE 2024）”，該展覽展示了中國環境科學研究院在溫室氣體減排、氣候變化應對、大氣污染治理、水污染防治、生物多樣性保護等方面的研究成果和技術成就。展覽以“創新驅動增長與可持續發展”為主題，為政府機構、研究機構、企業實體和民間社會團體提供了一個促進合作的動態平台，以加強中泰雙方生態環境保護及氣候變化應對領域的創新合作。中國環境科學研究院也是本次展會的主要展商之一。



在訪問期間，中國環境科學研究院與泰國國家創新署（NIA）簽署了合作諒解備忘錄，旨在加強雙方在生態和環境研究方面的合作，為泰國和中國在生態學、氣候變化、大氣和水資源領域的技術進步提供新的機會。陳勝表示：“我們很高興參加MHESI Fair，並與泰國國家創新署合作。此次活動不僅突顯了我們對綠色發展的承諾，也代表了我們通過科技創新促進社會可持續發展的決心。”



