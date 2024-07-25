墨西哥“熊貓書屋”揭牌儀式圓滿舉行

中評社北京7月25日電／據人民日報報導，當地時間22日，墨西哥“海外惠僑熊貓書屋”揭牌儀式在墨西哥城舉行。墨西哥聯邦眾議院墨中議會友好小組主席、執政黨國家復興運動黨前主席、聯邦眾議員耶德科爾·波列文斯基，四川省人大常委會副主任彭琳，中國駐墨西哥大使館王惠君公參，墨西哥尤卡坦半島華僑華人聯合會白義會長共同為“熊貓書屋”揭牌。應邀出席揭牌儀式還有眾聯邦眾議員花兒·莫拉萊斯，全墨西哥華僑華人總會耶天慧會長、金加池榮譽會長，中墨工商企業界、文化界、學術界、教育界、旅墨僑胞，華文教師，留學生，以及各大新聞媒體的朋友們，近五十人出席活動。



彭琳致辭對熊貓書屋的正式啟用表示熱烈祝賀。他表示，“熊貓書屋”是四川依托科教人文優勢資源，為海外僑胞精心打造的文化交流平台，旨在推廣中華優秀文化，展示中國發展智慧。該項目已在全球14個國家和地區建立了17個書屋，寄送圖書超過1.5萬册。“熊貓書屋”的設立不僅是四川與墨西哥文化交流合作的新篇章，更是中墨友誼的重要象徵。



墨西哥聯邦眾議院墨中議會友好小組主席波列文斯基在致辭中表示，熊貓書屋的建立將進一步促進兩國人民的相互瞭解和友誼。墨西哥擁有悠久的文明歷史，熊貓書屋將為墨西哥人民提供一個瞭解中國文化的新窗口，豐富他們的精神文化生活。



中國駐墨西哥大使館王惠君公參在致辭中表示，熊貓書屋的建成啟用為中墨文化交流合作提供了一個重要的平台，並將在促進四川省與墨西哥華人社區的文化教育交流合作中發揮重要的作用。相信熊貓書屋將推動中墨兩國、尤卡坦半島地區和四川省之間的文化交流。