日系車擴大在華調整　本田產能減3成

中評社香港7月25日電／日經新聞報導，本田將在全球最大的汽車市場中國削減3成汽油車產能。將通過關閉工廠等舉措，削減約50萬輛的產能，這相當於本田全球產量的1成。日野汽車將在中國退出引擎生產業務。由於日系車在中國陷入低迷，日本製鐵計劃大幅削減在中國的產能，汽車供應鏈全面調整的動向逐漸擴大。



在中國，由於當地企業擴大產能的速度超過需求，供應能力出現過剩。過剩的低價中國車大量流入日本佔優勢的東南亞市場，銷售競爭日益激烈。日本汽車廠商迎來了與中國低價格車對峙的轉捩點。



本田將把在中國的汽油車年產能由149萬輛縮減至100萬輛。隨著日系車在中國明顯陷入低迷的局面下，本田此次的減產在日本車企中將創下最大規模。



本田第一步將關閉或停產在中國的7家汽油車工廠中的2家。廣東省廣州市的工廠將於10月關閉，湖北省武漢市的工廠11月起將停產。廣州市的另一家工廠也將關閉或停產。



本田的全球年產能接近500萬輛。自1990年代起，本田一直在中國加大生產投資。目前，本田在中國的產能超過不到100萬輛的在美國的產能，中國也因此成為其全球最大的生產基地。此次是本田首次在中國縮小生產規模，這意味著將改變一直以來的擴張路線。



調整中國業務的動向已擴大至所有日本汽車廠商。日野汽車計劃於2025年內對面向中國市場生產引擎的子公司“上海日野引擎”（位於上海市）實施業務清算。



上海日野引擎由日野汽車2003年與當地企業對半出資成立，一直生產柴油引擎供應給當地的卡車和建築機械。商用車也因當地競爭激烈，銷售持續苦戰。



日產汽車6月關閉了江蘇省的汽油車工廠，將中國的年產能從160萬輛減少了1成。由於中國工廠的開工率仍有5成左右，產能依然過剩，因此已開始考慮進一步關閉工廠。



日本汽車廠商從2000年代起響應中國政府促進汽車產業發展的要求，與當地企業合資，開始致力於生產和銷售。日系車以高品質在中國當地獲得支持，在處於高峰時期的2000年代，銷售份額佔到2成。



不過，由於中國政府提供稅收優惠等主導向純電動汽車轉型，在引擎方面具有優勢的日系車陷入困境。受到中國企業的價格攻勢的擠壓，本田6月的銷量同比下滑4成。



中國是全球最大的汽車市場，依然是重要市場這一點沒有改變。日本汽車廠商在縮小產能並改革成本結構的同時，加強純電動車和插電混合動力車，以期扭轉局面。



日系車在中國市場的低迷將對整個供應鏈也在產生影響。向日本企業供應鋼材的日本製鐵已宣佈退出與中國寶武鋼鐵集團旗下寶山鋼鐵的合資業務，將在中國削減7成產能。材料企業日本帝人也決定在中國退出汽車材料業務。



今後，日本汽車廠商還可能在中國以外推進供應鏈的調整。據中國媒體報導，考慮到各車企和各地方政府的計劃，預計到2025年，中國的新能源汽車的產能將達到3600萬輛規模。這一估算比產量預測多出近2000萬輛。



過剩的中國汽車正轉向東南亞和南美等地。這對當地的銷售開始產生影響，速霸陸（SUBARU）已決定在泰國退出汽車生產。