共建“一帶一路”產業合作成果豐碩

中評社北京7月25日電／據新華社報導，共建“一帶一路”產業發展國際研討會7月24日在山東省臨沂市舉行。記者從會上獲悉，共建“一帶一路”倡議提出以來，各方在基礎設施建設、產業投資合作、綠色低碳發展等多個領域開展務實合作，取得豐碩成果。



國家發展改革委“一帶一路”建設促進中心副主任王一軍介紹，基礎設施建設方面，中老鐵路、雅萬高鐵等一大批標誌性項目陸續建成並投運；產業投資合作方面，中國與130多個國家和地區簽訂了雙邊投資協定，中國企業與共建國家政府、企業合作共建的海外產業園超過70個；綠色低碳發展方面，中國企業與100多個國家和地區開展綠色能源項目合作；數字經濟合作方面，中國已與數十個國家簽署數字經濟國際合作諒解備忘錄，數字交通和空間信息走廊加快建設，“絲路電商”拓展經貿合作新渠道；衛生健康合作方面，中國向多個國家派出醫療隊，30餘個中醫藥海外中心投入建設。



“研討會是落實第三屆‘一帶一路’國際合作高峰論壇成果的舉措之一，旨在聚焦‘一帶一路’產業發展，為各方搭建總結交流經驗、促進未來合作的平台。”“一帶一路”國際合作高峰論壇秘書處副秘書長、外交部國際經濟司副司長郭學軍說。來自馬來西亞、巴基斯坦、塞爾維亞等14個國家的駐華高級外交官，以及多家聯合國駐華機構、跨國公司、中國“走出去”企業等單位代表參會。



與會嘉賓表示，在共商共建共享、開放綠色廉潔、高標準惠民生可持續的原則指引下，共建“一帶一路”產業合作成果有力促進東道國經濟產業發展，創造大量就業崗位，顯著改善民生福祉，也為全球碳減排和綠色發展做出了重要貢獻。



