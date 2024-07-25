國有內銀降存息　四大行一年定存1.35厘

中評社香港7月25日電／中國四大國有銀行工行（1398）、農行（1288）、中行（3988）、建行（939），以及交行（3328）今早一同公布下調存款利率，以一年期人民幣定期存款利率為例，各行同為1.35厘。



即日起，以上幾間銀行的一年期、兩年期、三年期和五年期定存利率，均為1.35厘、1.45厘、1.75厘及1.8厘。



在今次下調前，以工行為例，一年期、兩年期、三年期和五年期定存利率分別為1.45厘、1.65厘、1.95厘及2厘。



同樣為國有銀行的郵儲行（1658）亦下調存款利率，但一年期定存利率降至1.38厘，稍高於四大行，至於其兩年期、三年期和五年期定存利率則與四大行相同。



星島網報導，人民銀行近日下調多項指標利率，包括今日下調一年期MLF利率0.2厘，周一則下調了7天期逆回購利率及貸款市場報價利率（LPR）。外界相信是藉降低信貸成本提振經濟。而今次各國有銀行下調存款利率，料可降低貸款利率下降帶來的息差壓力。



官方媒體《中國證券報》引述權威專家介紹，指內銀調整優化存款利率，是存款利率市場化調整機制有效發揮的體現，本次“工農中建”等主要銀行主動下調存款利率，是基於前期1年期LPR下降，以及國債收益率等市場利率走勢所自主決定的，是存款利率更加市場化的體現。調整優化存款利率，也有利於穩定銀行負債成本，提升金融服務實體經濟可持續性。



報導又指，今次中長期存款利率降幅較大，有利於進一步減少利息支出，緩解存款長期化問題，穩定銀行負債成本，提升金融服務實體經濟可持續性。也有利於改善銀行盈利能力，提高銀行股東權益，利好對應股票估值。