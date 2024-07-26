兩岸記者聯合採訪啟動　探尋新時代寧夏風采

“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動25日下午在寧夏銀川舉行啟動儀式（中評社 李子寧攝） 中評社銀川7月26日電（記者 李子寧）由國務院台灣事務辦公室新聞局與中華全國新聞工作者協會台港澳工作部組織的“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動25日下午在寧夏銀川舉行啟動儀式。國台辦副主任吳璽，中國記協黨組成員、書記處書記田玉紅，寧夏回族自治區黨委常委、統戰部部長馬漢成出席並致辭，國台辦新聞局局長陳斌華主持儀式。



吳璽表示，海峽兩岸記者聯合採訪活動是國務院台辦和中國記協共同精心打造的兩岸新聞交流品牌，迄今已舉辦22屆。20年多來，來自海峽兩岸的一批又一批記者並肩走遍祖國大江南北，飽覽大好河山和歷史名勝，領略文化底蘊和人情溫暖，既是“同行同行”，更是“同心同向”。本次聯合採訪即將拉開帷幕，希望大家多走多聽多看，把所見所聞所得傳播出去，用生動鮮活的筆觸鏡頭講好寧夏故事，讓兩岸同胞瞭解一個更加真實、更加立體的寧夏。



田玉紅表示，海峽兩岸記者聯合採訪活動是由國台辦和中國記協共同發起組織的品牌活動，搭建了記者採訪需求和當地新聞發布之間的信息交流平台，搭建了海峽兩岸媒體同台競技、相互借鑒的業務交流平台，搭建了海峽兩岸記者同吃同住同行同工作的情感交流平台，受到海峽兩岸記者的歡迎。今年的聯合採訪活動來到習近平總書記剛剛考察過的寧夏，深入探訪寧夏全面深化改革的實踐和成果，正當其時。希望海峽兩岸記者朋友們多走、多聽、多看、多思，采寫出鮮活的新聞稿件，製作出生動的新媒體產品，真實、準確、全面地講好寧夏故事、講好進一步全面深化改革的故事。



馬漢成表示，今年習近平總書記考察寧夏時又賦予我們加快創建鑄牢中華民族共同體意識示範區的時代重任，必將以寧助力台資企業健康發展、互惠共贏的積極成效，宣傳好中華民族一家親、同心共築中國夢的寧夏實踐。真誠期待參加聯合採訪活動的媒體朋友，把塞上江南的美麗風光、鄉土人情、發展成就直觀呈現給台灣同胞，在寧台之間架起心靈相通的情感紐帶，讓更多島內的朋友認識寧夏、瞭解寧夏、走進寧夏，通過寧夏一地盛景感受全國發展巨變，使這次活動成為匯聚正能量、搭建連心橋、畫好同心圓的收穫之旅。寧夏人民將以最誠摯的熱情，最精心的服務，恭候四海賓朋、歡迎八方來客領略美景、品味美食、體驗美好，共同寫就相遇寧夏之旅，共享發展機遇、共創美好未來。



“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動由國台辦新聞局局長、發言人陳斌華率團，來自兩岸及香港多家媒體的近40名記者將在7月25－31日期間，赴寧夏銀川、吳忠、中衛等地，全方位、多角度瞭解寧夏社會經濟文化發展狀況。