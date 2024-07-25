韓兩家電商欠款危機殃及多個行業

中評社香港7月25日電／隨著新加坡跨境電商巨頭趣天（Qoo10）集團旗下韓國電商平台TMON和薇美鋪欠款危機快速蔓延，其造成的損失已殃及家電、食品、表演等多個行業。若欠款事態長期持續，大量中小賣家恐陷入資金困境，從而導致個體小工商戶面臨倒閉風險。



韓聯社消息，據流通、食品和旅遊行業25日消息，由於上述兩家平台拖欠旅行社的海外旅遊產品款項，各家旅行社要求消費者先在平台申請取消訂單和退款，再向旅行社直接付款。然而，在不確定兩家平台能否正常退款的情況下，不少消費者不得不全面取消旅遊計劃。據悉，社交媒體已有1500多名受害者訴苦，甚至有數百人前一天前往薇美鋪總部要求退款。



此外，由於兩家平台開展各种家電和表演門票促銷活動，此次欠款事態還殃及家電和表演行業，賣家和買家都難免遭受損失。雖然食品行業損失規模不大，但一些外賣送餐軟體通過兩家平台銷售的優惠券已暫停使用。



薇美鋪共同代表柳和鉉（音）當天在公司總部召開記者會時表示，趣天集團正在協力應對欠款問題。截至上周，薇美鋪的欠款金額為400億韓元（約合人民幣2.9億元），包括TMON在內的具體受害規模尚不明確。他認為，要使薇美鋪的服務恢復正常，至少需要1000億韓元的資金支援。公司將先致力於解決消費者退款問題，再處理拖欠賣家貨款問題。