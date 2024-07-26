黃炳逢答中評：積極提升跨境養老政策便攜性

香港內地經貿協會會長黃炳逢 中評社香港7月26日電（記者 段曉魯）香港人口不斷老化，養老問題已經成為特區政府必須面對的挑戰。香港內地經貿協會會長黃炳逢接受中評社採訪時表示，隨著六十年代嬰兒潮出生的人羣加快步入退休年齡，香港的養老配套及設施必須及早完善及優化，也要尋求各種解決方案。到中國內地跨境養老的討論已經在社會各界討論了一段時間，政府必須及早制定更全面的政策並作出部署，特別是加快研究如何利用鄰近大灣區城市的資源為香港市民提供靈活的養老選擇。



身兼內地港人團體選委的黃炳逢指出，養老問題牽涉不同的生活範疇，涵蓋衣、食、住、行各方面，特別是醫療衛生及社會福利，必須在政策上深入調整。是否留港養老或跨境養老，是市民的選擇，如果市民選擇到內地跨境養老，政府也必須考慮如何提供靈活便利措施，形成便攜性養老政策。考慮到不把養老問題單純地甩給內地，也有需要與內地有關方面建立跨境協調機制，特別是在建立大灣區一小時生活圈和一體化的現行過程中，也好解決相關的配套問題。我在之前的施政報告咨詢時，向政府建議過香港年金是政府提供給香港市民的其中一項利民措施。為了優化這項措施，更加普及並照顧不同香港市民的退休需要，特別是中產階層，建議政府考慮新的措施，並與內地加強協調，市民可以人民幣購買香港年金，並跨境按時在大灣區城市取得相關年金收入，減少兌換風險和簡化跨境匯款限制，方便內地港人在大灣區城市的退休生活。同時政府亦可以提供誘因，鼓勵更多香港市民購買香港年金作為跨境養老的選擇，把流動性相對較低的銀髮族現金資產變成長期退休後入息。這項目措施的資金來源及去向可控性高，可以作為大灣區金融互聯互通的重要一步，為大灣區的生活圈一體化產生積極作用，估計內地的大灣區城市在有效協調及溝通下也會積極配合，中央也應該會在香港與其他大灣區城市的推動下予以支持，成為大灣區城市有效協作成果之一。另一方面，這種按退休選擇的便攜式政策可以增加人民幣在香港的應用場景，有利於發揮香港作為最大的人民幣離岸中心的角色。



黃炳逢認為，隨著香港與內地的物質及交通條件拉近，跨境聯通機制日漸完善，大灣區一小時生活圈的加速形成，再加上例如廣東計劃和福建計劃等跨境福利金安排，以致最近本港醫療券擴大在內地的定點使用範圍等等，跨境養老已經成為越來越多港人的退休考慮，從不少港人到大灣區置業及北上消費的趨勢可見一斑。政府必須加快確立相關的跨境養老政策的整體性，按市民選擇而採取更多便攜性措施。此外，內地港人的數目隨著香港融入國家發展大局的過程，也必然持續增加，也加大了選擇到內地跨境養老人羣的體量，這方面的發展也將牽動香港的人口流動模式及社會經濟結構的轉變，必須再整體深入研究，達至各種相關政策的協調和互補，不能僥倖地等待某些問題變得嚴重複雜時才著手解決，處於被動。