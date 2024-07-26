林振昇答中評：跨境養老為長者提供更多選擇

香港立法會議員、勞聯主席林振昇 中評社香港7月26日電（記者 段曉魯）受限於香港的養老資源，跨境養老正成為越來越多香港老年人的選擇。對此，香港立法會議員、勞聯主席林振昇接受中評社記者訪問，他表示，與香港相比，內地居住空間面積大，安老院舍環境比較寬敞，為香港長者提供多一個選擇。



林振昇表示，香港面對人口老化，安老院舍舍位不足，特別是資助院舍，與香港相比，內地居住空間面積大，院舍環境比較寬敞，環境比香港私營安老院好。加上現在交通和科技網絡通訊非常方便，和大灣區許多城市有著一小時的生活圈，子女親友去探訪亦比較方便，所以跨境安老長遠應該是其中一個安老政策的方向。但當然並不是逼香港長者回內地安老，而是創造一個良好的環境，消除一些障礙，為香港長者提供多一個選擇。



林振昇提到，特區政府在2014年推出“廣東院舍住宿照顧服務計劃”，鼓勵港人到內地養老，但參與率不高。建議特區政府可以向內地私營安老院買位，供香港長者選擇入住，買位的院舍要符合一定的質素要求，讓香港人在各市都有安老院的選擇。



林振昇稱，醫療是許多考慮跨境養老的長者關注的問題，也是影響香港長者到內地安老的決定，初老的時間可能影響不大，但到80多歲的時候，行動不便，醫療需求大，他們認為始終在香港社區接受醫療服務較方便，也影響了香港長者到內地安老的意欲。特區政府可考慮再繼續擴大“長者醫療券”的適用範圍，包括更多大灣區城市的醫療機構，方便在內地養老的香港長者，減輕他們的醫療負擔。特區政府亦可探討部份內地醫院可用香港藥物，供內地安老港人使用，並研究當在內地安老的香港長者有特定的緊急情況或疾病，可有快速運送安排回香港接受治療。

