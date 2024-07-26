吳璽：兩岸記者同心同向 講好寧夏故事

國台辦副主任吳璽出席啟動儀式並致辭（中評社 李子寧攝） 中評社銀川7月26日（記者 李子寧）由國務院台灣事務辦公室和中華全國新聞工作者協會台港澳工作部舉辦的“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動25日下午在銀川正式啟動。國台辦副主任吳璽出席啟動儀式並致辭。



吳璽表示，海峽兩岸記者聯合採訪活動是國務院台辦和中國記協共同精心打造的兩岸新聞交流品牌，迄今已舉辦22屆。20年多來，來自海峽兩岸的一批又一批記者並肩走遍祖國大江南北，飽覽大好河山和歷史名勝，領略文化底蘊和人情溫暖，既是“同行同行”，更是“同心同向”。



吳璽指出，此次聯合採訪活動正值中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議勝利召開之後。這次會議，是在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期舉行的一次十分重要的會議，緊緊圍繞推進中國式現代化這個主題擘畫進一步全面深化改革戰略舉措。我們將切實把全會精神轉化為推進對台工作的強大力量，完善對台工作機制，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。在大陸的台胞台商高度關注並熱烈討論三中全會有關決定，認為深受鼓舞、倍感振奮。此次聯合採訪將從新質生產力培育與創新驅動、共同富裕與鄉村振興、環境保護與生態文明、人民至上與融合發展、文物保護與文化傳承等多角度、多領域，讓記者朋友們實地感受經濟繁榮、民族團結、文化昌盛、風情濃鬱的新寧夏，從一個側面展現中國式現代化的最新成果和給台胞台企帶來的發展機遇。



吳璽表示，新聞是歷史的初稿，真實是新聞的生命。本次聯合採訪即將拉開帷幕，希望大家多走多聽多看，把所見所聞所得傳播出去，用生動鮮活的筆觸鏡頭講好寧夏故事，讓兩岸同胞瞭解一個更加真實、更加立體的寧夏。