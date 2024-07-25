中國審計長主持通過聯合國22份審計報告

中評社北京7月25日電／據新華社報導，聯合國審計委員會第78次例會23日至24日在紐約聯合國總部召開。會議由聯合國審計委員會主席、中國審計署審計長侯凱主持。其間，聯合國有關機構和項目2023財年的22份審計報告經會議審議後獲得通過，並分別報送聯合國大會和相關機構。



會議期間，聯合國審計委員會的各位委員與聯合國秘書長古特雷斯舉行了會談，就聯合國2023財年審計結果和審計建議，以及聯合國當前的重要優先事項和面臨的挑戰等交換了意見。



侯凱表示，聯合國是踐行多邊主義、推進全球治理的核心平台，聯合國審計委員會作為聯合國監督框架的重要支柱，旨在促進聯合國加強管理、提高績效，審計作用只能加強，不能削弱。聯合國審計委員會將進一步履行好聯合國大會賦予的職責，更好地發揮審計監督和服務保障作用。



古特雷斯高度讚賞聯合國審計委員會在協助聯合國改進管理、完善治理、強化問責等方面發揮的重要作用，充分認可2023財年審計結果和審計建議。他表示將督促有關機構積極落實審計建議，並與聯合國審計委員會繼續加強合作，大力支持委員會更好地履行職責使命。



據介紹，侯凱在聯合國審計委員會履職4年多來，與其他審計委員團結協作，共同領導實施聯合國審計工作。截至目前，侯凱率領的中國審計團隊，嚴格按照國際審計準則，已組織實施對聯合國秘書處、基金和方案、維持和平行動等170多個機構和項目的審計，為推動聯合國完善治理貢獻了中國審計力量。