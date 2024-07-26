社評：中國共產黨 維護世界和平最強大力量

中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議於7月15日至18日在北京召開。（新華社圖片） 中評社香港7月26日電（評論員 郭至君）中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議於7月15日至18日在北京召開，受到國際社會的廣泛關注，相當多輿論認為，中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化具有重要意義。我們注意到，全會公報中強調了中國式現代化是走和平發展道路的現代化，並再次重申必須堅定奉行獨立自主的和平外交政策，推動構建人類命運共同體，踐行全人類共同價值以及落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議這三大重要倡議。我們認為，在當界世界政治極其動蕩、國際格局複雜嚴峻的當下，中國作為有影響力、領導力的大國，通過三中全會的公報再次釋放了堅持和平發展的強大信號，給變亂交織的世界注入寶貴的中國確定性。



第一，中國式現代化走和平發展道路，表明無論過去、現在還是將來，中國共產黨堅持和平發展的方向絕對不會動搖。



近年來，隨著國際格局的變化，圍繞台海局勢、南海議題的國際糾紛明顯增多，而中國捍衛自身國家利益的一些言行也被部分輿論意有所指地抨擊，質疑中國走和平發展道路的誠意。但縱觀歷史，中國人深知戰爭的殘酷，中國的傳統文化中很重要的一點便是“以和為貴”。而中國歷代領導人不斷強調國家和平發展的重要性和持續性，中國今天取得的偉大成就，都是來自於和平發展的方針政策和改革開放的實踐，絕非靠槍炮奪取的，這都是誹謗者抹黑、“甩鍋”無法改變的事實。



需要說明的是，中國堅持走和平發展道路意味著不以戰爭手段謀求自身發展，但並不意味著害怕戰爭而不去捍衛國家利益，中國不會狂妄自大，但也決不會在維護自己國家的核心利益時畏首畏尾。今年是和平共處五項原則發表70周年，在日前舉辦的紀念大會上，習近平主席就已強調，中國走和平發展道路的決心不會改變，同各國友好合作的決心不會改變，促進世界共同發展的決心不會改變。走和平發展道路早已經寫入黨章和憲法，而在二十屆三中全會的公報上再度重申中國式現代化是走和平發展道路的現代化，意味著中國共產黨堅持和平發展的意志沒有絲毫動搖，國際社會對此需有正確解讀。

