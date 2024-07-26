中國記協舉辦新聞茶座　解讀三中全會精神

中國記協於7月25日舉辦“全面深化改革與中國式現代化”主題新聞茶座（中評社 海涵攝） 中評社北京7月25日電（記者 海涵 實習記者 羅方玲）中國記協於7月25日舉辦“全面深化改革與中國式現代化”主題新聞茶座，邀請中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲，就二十屆三中全會精神與中外記者進行交流，並回答記者問題。



高凌雲表示，二十屆三中全會具有里程碑式的意義，這次全會最重要的一個成果是審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》，這是一份指導新征程上進一步全面深化改革的綱領性文件。



高凌雲說，這個《決定》一共15個部分，60條，分為三個板塊。第一個板塊是闡釋進一步全面深化改革，推進中國式現代化的重要意義和總體要求。第二個板塊是強調以經濟體制改革為牽引，來全面部署各個領域各個方面的改革。第三個方面主要是講加強黨對改革的領導，深化黨的建設制度的決定。《決定》提出來300多項重要的改革措施，多是涉及到體制機制制度層面的一些內容，其中有的是對過去改革舉措的完善提升。整體來看，《決定》深刻闡釋了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的總體要求、重要舉措和根本保證等等重大問題，後面對貫徹落實全會精神也提出了較為明確的要求。



高凌雲分析了二十屆三中全會召開的時代背景。他指出，本次會議強調我們現在所處的發展階段是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興的關鍵時期，這個關鍵時期的特點就是“三個面對”，一是面對紛繁複雜的國際國內形勢，二是面對新一輪的科技革命和產業變革，三是面對人民群眾新期待。從外部來看，這一背景緊扣了當前國際地緣政治複雜多變的格局；從自身發展來看，這一背景緊扣了人工智能、互聯網、綠色發展等等新一代科技革命和產業升級及中國基本矛盾的變化。

