高凌雲答中評：中美合作於兩國和全球有益

中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲（中評社 海涵攝） 中評社北京7月26日電（記者 海涵 實習記者 羅方玲）中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲7月25日在中國記協舉辦的“全面深化改革與中國式現代化”主題新聞茶座上回答中評社記者提問。他指出，中美應當共同應對當前遇到的困難，這對於中美兩國和全世界都是有益的。



二十屆三中全會後，美中貿易全國委員會董事會代表團訪華，我們的國務委員兼外長王毅在北京接見了他們，並向他們匯報了三中全會精神。有媒體稱，外國商界領袖在三中全會後立即對中國進行如此高層級的訪問並不常見。



高凌雲就此指出，我們非常歡迎美中貿易全國委員會董事會代表團在三中全會閉幕以後到中國來訪問。他們是帶著美國企業、美國人民希望合作的殷殷期待來到中國，這對美國人民、美國企業更好瞭解中國、瞭解中國二十屆三中全會相關內容以及中國將以全面深化改革來推進中國式現代化等有非常好的幫助。



高凌雲說，美中貿易全國委員會董事會代表團此行應該能夠切身感受到中國進一步全面深化改革開放給世界各國尤其是美國提供的機遇。



談及中美合作，高凌雲說，中美應當共同應對現在遇到的一些“小坎坷”或是大的全球性問題，這樣有助於困難的解決。除了中國以外，美國也應該有足夠的擔當勇於承擔責任，這對於中美兩國和全世界都是有益的。



此外，很多人擔憂在拜登退選後，如果特朗普上台可能會導致中美經貿關係進一步緊張。談及美國大選及其對中美經貿關係可能的影響，高凌雲說，我們對於美國哪個黨派、哪個個人贏得總統大選沒有任何的偏向性，也不做假設。但是，我們期待美國新當選的總統和執政黨能夠多聽一聽美國人民、美國企業對於加強中美經貿合作的呼聲。

