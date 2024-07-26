三中全會對香港有何指引？高凌雲答問

中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲（中評社 海涵攝） 中評社北京7月26日電（記者 海涵 實習記者 羅方玲）7月25日，中國記協舉辦主題新聞茶座，中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲就“全面深化改革與中國式現代化”主題進行分享。高凌雲在回答記者問題時就三中全會的《決定》對香港的指導性作用予以說明，他表示，期待香港、澳門能夠成為中國高質量發展的動力源，高端人才的聚集高地，進而對中國更高水平對外開放發揮更好作用。



高凌雲表示，《決定》中有一段專門提到要發揮“一國兩制”的制度優勢。香港澳門在背靠祖國的優勢下，在改革開放以及進一步推進中國式現代化的過程中，所做的工作可參考以下幾個方面：



第一，要發揮高質量發展的動力源。也就是說，香港不僅要參與高質量發展，還要發揮出一個動力的作用。



第二，發揮“一國兩制”制度優勢。香港澳門要在國家改革開放中更好的發揮其制度優勢，發揮連通內外的作用。



第三，支持香港、澳門打造國際高端人才的聚集高地。香港、澳門可以在吸引高科技人才等高端人才聚集方面探索經驗。



“總體來說，我們期待香港、澳門能夠成為中國高質量發展的動力源，高端人才的聚集高地，進而對中國更高水平對外開放發揮更好作用。”

