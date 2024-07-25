兩全新環境監測衛星投入使用

中評社北京7月25日電／據新華社報導，7月25日，國家航天局在京舉辦國家民用空間基礎設施大氣環境監測衛星、陸地生態系統碳監測衛星兩顆科研衛星的投入使用儀式。



大氣環境監測衛星與陸地生態系統碳監測衛星在軌測試期間，在生態環境、林業和草原、地理測繪、氣象、農業、應急減災等多個領域，均展示了良好的應用效果。兩星投入使用後，將對大氣環境與陸地生態系統開展監測，為我國實現“碳達峰、碳中和”目標提供衛星數據支撐。