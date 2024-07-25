今年汛期長，各地夏糧如何保豐收

中評社北京7月25日電／據新華社報導，與往年相比，今年我國的汛期提前。多地遭遇持續汛情考驗，對農業生產尤其夏糧生產影響不小。在極端天氣頻發的情況下，今年夏糧依然獲得階段性豐收，為穩定全年糧食生產奠定了基礎。看各地如何歷經考驗、多措並舉，將夏糧豐收“搶”回來。



河南：“五良”集成融合 挖掘單產潛力



在遭遇了多輪強降雨後，河南夏糧依然實現增產豐收，豐收背後有何“密碼”？



好田地才能有好收成。河南組織實施大面積單產提升行動，在高標準農田建成區、示範區建設小麥高產示範區601個、總面積734.2萬畝，推行良田、良種、良法、良機、良制“五良”集成融合，挖掘單產潛力。



未雨綢繆防患未然。農業部門依托農民專業合作社、社會化服務組織等，在全省規劃建設1000個以上“平急兩用”的區域化農機服務中心，今年已建設313個，著力補上烘幹、履帶式收割機等短板。支持各類經營主體加快建設糧食烘幹設施，今年已新建烘幹設施580台，新增日烘幹能力3.7萬噸，極大提升了糧食應急烘幹能力。



全力保障農機運輸。夏收期間，高速公路、國省幹線開設專用通道，各收費站對農機運輸車輛實行免費通行，高速服務區內農機手可免費洗衣洗澡、免費加水充氣，享受優先加油、優先休息、優先維修等服務；農機部門開通農機服務保障24小時熱線電話，在重點區域、主幹道口設立農機接待服務站，為跨區機收人員提供小麥機收信息、農機維修網點等服務……



安徽：成立“農機指揮部” 提高整體效率



針對雨水天氣，安徽省阜南縣要用5天時間搶收完127萬畝小麥。如何來實現？



統一調度，節省時間，讓跨區作業機手來了就有活幹。當地農業部門在阜南的高速收費站出口成立了“農機指揮部”，專門設置了“三夏”跨區作業接待站。工作人員會為機手介紹當地麥收進度，並協助制定作業線路。



提高效率，全縣引進了大馬力高效能聯合收割機，今年參加夏收的聯合收割機共3780台。安徽省阜南縣某合作社負責人徐鬆鬆介紹說，“我們調配的收割機有履帶的，有輪式的，有小馬力的，有大馬力的，根據大戶、小戶不同臨時去分配，像如果天氣不好，這個時候我們履帶收割機就會發揮很大的作用。”



應對陰雨天氣除了“搶收”，烘幹設施也在發揮作用。在安徽省壽縣，部分區域屬於瓦埠湖蓄洪區，當地一改小麥先“落地晾曬”後“落袋”的傳統模式，烘幹設備可讓小麥“腳不沾地”完成收儲，大大提高了效率。



江蘇：高標準農田，“旱能灌、澇能排”



在江蘇省南京市，連續遭遇強降雨後，致使田間管理無法進行。但種植大戶們並不擔心，底氣是來自承包的高標準農田，“旱能灌、澇能排”，可以採用大規模機械化作業。近年來，南京市持續推動落實“藏糧於地”戰略，大力開展高標準農田建設。



加快新品種的推廣和應用。以小麥為例，目前南京市主推揚麥25、寧麥13、揚麥33、揚麥34、鎮麥12等優質品種，播種面積占到85%以上，這些品種擁有好種易種、耐遲播、抗病能力強等特點。



據悉，今年小麥赤黴病暴發風險高，南京市積極應對，及時組織9個工作組下基層、進一線，精準指導，小麥赤黴病發病面積、發病程度為近年來最低，也為夏糧豐收打下了堅實基礎。



湖北：打好“協同戰” 掌握夏收主動權



在湖北省，各地各部門協同作戰，搶在主汛期到來之前，油菜、小麥全部收穫結束，夏糧夏油豐收到手。



夏收期間，湖北省農業農村廳聯合交通、氣象、農業發展中心等單位成立22個指導組，按照小麥、油菜收割進程，從南到北，分區包片督促，察苗情、盯進度、測產量，推進“三夏”生產順利進行。



各地農業農村、公安、交通等部門密切配合，開通243個綠色通道，設立297個跨區作業接待服務站，確保跨區作業機具見證放行、機手作業便捷順暢。



立足抗災生產，湖北省還成立了農機應急作業服務隊391支、區域農業應急救災中心126個，全力以赴搶收減損。同時，全省2053個烘幹中心、1.05萬台烘幹機全部運轉，日烘幹能力達45萬噸。



黑龍江：田間來了“智囊團” 精準指導，分類施策



在黑龍江省佳木斯市，連日來，一個個指導組、一批批技術員、一支支服務隊奔走在田間地頭。



佳木斯市農業農村局成立7個專家技術指導組，精準指導，分類施策，分區分片深入田間地頭落實隱患排查。截至7月22日，累計排查地塊2.21萬個，排查面積332.8萬畝，發現內澇隱患面積25.6萬畝，調動水泵923台，農田積水搶排工作已全部完成。



還組建了專家組、突擊隊，採取市、縣、鄉、村四級聯動方式，組織生產主體加強中耕鏟趟，在主攻大穗上下功夫，促進植株根系發育，增強植株抗病性。同時，充分發揮全市986個病蟲害監測點作用，重點監測防控玉米螟、大豆食心蟲、水稻稻瘟病等重大病蟲害，確保農業生產安全。



6月以來，黑龍江省局地降雨多發天氣導致農業生產受到影響。全省各級派出農業專家和技術人員深入一線開展指導服務，確保每個受災點技術人員實地指導全覆蓋，防汛工作突出重點地區，圍繞主要作物，狠抓關鍵農時，落實關鍵技術，切實降低災害損失，千方百計抗災奪豐收。



湖南：加強田間管理 將災害影響降至最低



近日，湖南省洞口縣早稻迎來成熟豐收季，也標誌著該縣正式進入了“雙搶”期。洞口縣今年播種早稻29萬畝、中稻（含再生稻）36萬畝。



受前期持續強降雨影響，部分地區早稻出現倒伏、病蟲害等問題。為穩生產保增產，該縣農業農村局提前謀劃，安排技術人員深入田間地頭，指導群眾做好汛期農作物排澇防汛工作，加強災後病蟲害防治和田間管理，將災害影響降至最低，保證了夏糧豐收豐產。



河北：與時間賽跑 同天氣“搶”糧



在河北高碑店荒辛莊村，為應對洪水影響，當地農業部門組織力量，調配水泵和農機裝備，對過水農田進行排水、深翻作業，與時間賽跑，保證冬小麥及時在農田裡安家。



此外，還組織農技專家，幫農戶選取良種，並深入到田間地頭，指導農戶採用更科學多樣的措施管護小麥。



在今年汛期長的情況下，夏糧獲得豐收，防災措施不可或缺。目前，我國已建成覆蓋到縣、鄉的植保和農技推廣體系，在及時預測和防治各種病蟲害、應對自然災害方面，發揮著重要作用。



夏糧生產首戰告捷，秋糧生產仍不可鬆懈。當前，我國進入“七下八上”防汛關鍵期，旱澇並發、南澇北旱、旱澇急轉特徵明顯。要繼續落實好各項農業政策，做好田間管理，進一步夯實全年糧食豐收基礎，把中國飯碗端得更牢。