國防部答中評：以武拒統絕路一條

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京7月26日電（記者 海涵）國防部7月25日下午舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校就台軍“漢光40號”演練回答中評社記者提問，他指出，民進黨當局蓄謀把台島當戰場，把民眾當肉盾，妄圖“以武謀獨”“以武拒統”，完全是不自量力，最終是絕路一條。



中評社記者提問說，據報導，台軍組織“漢光40號”演練聚焦無劇本實戰化，首次發布“部隊交戰規則”攜行卡範本，以提升台軍動武的“合法性與正當性”，並演練境外物資接轉等科目。請問對此有何評論？



張曉剛表示，民進黨當局窮盡各種伎倆，妄想給分裂活動披上“合法”“正當”外衣，這不過是自欺欺人而已。民進黨當局蓄謀把台島當戰場，把民眾當肉盾，妄圖“以武謀獨”“以武拒統”，完全是不自量力，最終是絕路一條。



在當天的記者會上，關於民進黨當局“以武拒統”行徑，發言人多次進行回應。有記者提及，據台媒報導，台灣首艘自制潛艇“海鯤號”獲取關鍵配件光電潛望鏡後，正在進行後續驗證工作，可能將於9月份海試。



張曉剛就此指出，民進黨當局“以武謀獨”完全是自尋絕路。他表示，造再多的武器，買再多的裝備，都是勞民傷財、裝點門面。“海鯤”如果用於“以武謀獨”，則早晚都是解放軍的網中之魚。



還有記者提問稱，台防務部門從近日起新增英語廣播方式驅離大陸軍機，並首次發布大陸火箭軍試射和海警船台島周邊活動情況。台灣地區海巡部門稱，中國大陸海警過去幾個月增加了金門、馬祖等離島周邊的施壓。



張曉剛對此表示，民進黨當局不過是嘩眾取寵、吹哨壯膽。解放軍的行動不懼任何偵察干擾，我們捍衛國家主權安全和領土完整的決心意志堅定不移。

