【大 中 小】 【打 印】 哈里斯會選擇誰作為她的副總統候選人？ http://www.CRNTT.com 2024-07-25 16:43:52



中評社香港7月25日電／美國總統大選中卡瑪拉·哈里斯搭檔的競選活動現已開始。



半島電視台報導，在總統喬·拜登退出競選後，這位副總統目前有望接替他成為民主黨總統候選人，哈里斯獲得了黨內眾多支持，並打破了籌款紀錄。



隨著她鞏固自己的領先地位，並誓言要在周二密爾沃基的一次激烈演講中與共和黨候選人唐納德·特朗普展開競爭，人們的注意力迅速轉向她可能選擇誰作為競選搭檔的問題。



哈里斯必須迅速行動，在下個月芝加哥舉行的民主黨全國代表大會之前做出關鍵決定，屆時將正式決定民主黨總統候選人。



她聘請了前司法部長埃里克·霍爾德領導一個審查小組，該小組已經確定了可以配合她競選的合適候選人，從他們的家庭歷史到他們的財務狀況，都進行了仔細審查。



隨著競選升溫，一些名字正在浮出水面，據報導，賓夕法尼亞州州長喬什·夏皮羅、北卡羅來納州州長羅伊·庫珀和亞利桑那州美國參議員馬克·凱利獲得了黨內捐助者的大力支持。



以下是普遍認為正在考慮擔任該職位候選人和騎手的指南：



賓夕法尼亞州州長喬什·夏皮羅



作為民主黨冉冉升起的新星，夏皮羅被視為哈里斯競選搭檔的頭號競爭者。



這位訓練有素的律師出生於密蘇里州堪薩斯城，在賓夕法尼亞州長大，曾於 2017 年至 2023 年擔任該州總檢察長，處理過天主教會涉嫌性虐待等有爭議的案件，並反對前總統特朗普對穆斯林國家人士的旅行禁令。



這位 51 歲的男子去年成為賓夕法尼亞州州長，承諾保護墮胎權，並拒絕部署國民警衛隊以應對移民湧入該州的呼籲。



夏皮羅是猶太人，他強烈支持以色列消滅哈馬斯的行動，並指責大學里的一些親巴勒斯坦示威活動助長了校園里的反猶太主義。



本月早些時候，特朗普在賓夕法尼亞州的集會上遭到暗殺未遂，他的知名度進一步提升。夏皮羅因超越黨派政治而受到稱讚，他將在交火中喪生的特朗普支持者科里·康佩拉托雷描述為“賓夕法尼亞同胞”。



據報導，賓夕法尼亞州州長得到了華爾街捐助者的支持，他們相信他將幫助哈里斯贏得一個搖擺州，這將在白宮競選中發揮決定性作用。



夏皮羅在周日的一份聲明中表示，“我認識卡瑪拉·哈里斯近二十年了——我們都是檢察官，我們都為法治而戰，我們都為人民而戰，並取得了成果。”



亞利桑那州參議員馬克·凱利



這位前宇航員和美國海軍上尉將自己定位為一個激烈的邊境州的溫和派，處於激烈的全國移民辯論的前線。



這位 60 歲的男子出生於新澤西州，父母都是警察，從美國宇航局和海軍退役後定居在圖森。在他的妻子、前國會女議員加布里埃爾·吉福茲於 2011 年頭部中槍後，他成為了槍支管制的主要倡導者。



作為參議員，凱利一直關注困擾美國西部的乾旱以及國家安全和軍事問題。他在海灣戰爭中作為一名試飛員執行過 39 次戰鬥任務，其履歷與特朗普競選搭檔萬斯備受吹捧的軍人資歷相比毫不遜色，後者曾在伊拉克擔任戰地記者。



凱利周日在 X 帖子中寫道，“我堅信副總統@卡瑪拉·哈里斯是擊敗唐納德·特朗普、帶領我們國家走向未來的合適人選。”



北卡羅來納州州長羅伊·庫珀



庫珀認識哈里斯十多年，在擔任州檢察長期間與她共事，哈里斯當時在加州擔任同一職位。



2007 年，作為檢察長，這位北卡羅來納州人撤銷了對三名前杜克大學長曲棍球運動員的指控，這些運動員被一名陪護服務舞者指控性侵犯。庫珀宣稱他們“無罪”。長曲棍球運動員起訴杜克大學，並獲得賠償。



目前，這位 67 歲的男子即將結束他作為戰場州州長的第二任期，該州在 2016 年和 2020 年投票支持特朗普。在2020 年選舉中，拜登在該州的失利不到兩個百分點。



庫珀因其對經濟發展的高度關注以及與共和黨合作為該州創造就業機會而贏得了民主黨人的稱讚，他還優先考慮公共教育資金、教師加薪、醫療補助擴展和應對氣候變化等問題。



庫珀周一在與哈里斯交談並宣布支持她的第二天告訴 MSNBC 說，“如果你想要一個能夠把唐納德·特朗普破壞[墮胎法案]羅訴韋德案置於中心位置的提名人，如果你想要一個真正起訴唐納德·特朗普這樣罪犯的提名人，如果你想要一個能夠把特朗普的年齡和健康狀況放在首位的提名人，卡瑪拉·哈里斯就是那個人。”



副總統稱庫珀為“親愛的朋友”，選擇他可能會為民主黨帶來急需的選舉人票，以贏得北卡羅來納州。



肯塔基州州長安迪·貝希爾



貝希爾是一位紅州的民主黨州長，2020 年，該州以超過 25 個百分點的優勢投票支持特朗普。



這位 2019 年上任的肯塔基州州長以與兩黨合作良好、為肯塔基州帶來就業機會、支持公共教育和擴大醫療保健服務而聞名。



這位 46 歲的州長經常提到自己的基督教信仰，他敦促民主黨人效仿他的成功秘訣，關注美國人的日常事務，從高薪工作到教育和醫療保險。



作為州長，他還否決了禁止墮胎和對跨性別青年進行性別肯定護理的立法，儘管這些否決被共和黨占多數的立法機構推翻。



貝希爾周一支持哈里斯，稱她可以幫助國家“走向更好的方向”。



當被問及是否會考慮擔任副總統時，他告訴 MSNBC說：“除了目前的這份工作，我唯一會考慮其他職位的原因是，我相信我可以進一步幫助我的人民和這個國家。”



周一，貝希爾抨擊了特朗普的競選搭檔萬斯，後者曾批評包括哈里斯在內的民主黨人沒有早點對拜登的精神敏銳性發出警告。



他告訴 CNN 播客《The Source》說，“聽著，JD萬斯是個騙子。 他很虛偽。我的意思是，他先是說唐納德·特朗普像希特勒，現在又裝作自己是林肯。”



密歇根州州長格雷琴·惠特默



52 歲的惠特默出生並成長於州首府蘭辛，於 2019 年入主州長官邸。



她在這個競爭激烈的州建立了強大的基礎，以直言不諱和核心問題為競選綱領，競選口號是“修好該死的道路！”



她對聯邦政府應對新冠疫情的批評引起了特朗普的抨擊，特朗普稱她為“來自密歇根州的那個女人”。



她在最近的回憶錄《真正的格雷奇》中回憶道，在疫情期間，右翼極端分子在她的辦公室外抗議，手持“納粹十字記號、邦聯旗幟和 AR-15 步槍”。



哈里斯和惠特默的組合將代表美國總統大選中第一對全女性的競選組合，與全男性、全白人的特朗普和萬斯組合形成鮮明對比。



惠特默周一似乎已放棄競選，她告訴 CBS 附屬機構 WLNS說，“我不會離開密歇根州。”



然而，本月早些時候，在宣傳《True Gretch》時，當被問及如果拜登下台，她是否會考慮擔任哈里斯的競選搭檔時，她回答說“永不言敗”。



伊利諾伊州州長JB普利茲克



億萬富翁 JB普利茲克是民主黨的一支重要力量，他利用自己與家族酒店連鎖店——凱悅酒店相關的財務資源來幫助拜登的競選活動。



普利茲克是一名擁有數十年政治經驗的律師，曾共同主持希拉里·克林頓 2008 年的總統競選活動。



這位 59 歲的男子不僅是州長，也是拜登在競選活動中的重要代理人，致力於爭取支持。他稱特朗普的極右翼運動是蔓延到共和黨部分地區的“毒瘤”。



周二，當在MSNBC 新聞節目《早安，喬》被問及他是否有興趣加入哈里斯時，他強調了自己在競選活動中的工作，提到了對印第安納州和俄亥俄州的訪問，以及即將前往田納西州和亞利桑那州的旅行。



他表示，“對我來說，贏得全美各地的勝利很重要。所以，我會繼續這樣做。我非常想確保卡瑪拉·哈里斯成為下一任美國總統。”



雖然普利茲克的家鄉伊利諾伊州是傳統的民主黨據點，但它是中西部地區的關鍵交匯點，距離威斯康星州等關鍵搖擺州衹有一箭之遙。



普利茲克試圖利用他在該地區的根基為民主黨謀利，承諾在中西部地區修建一道“藍牆”。



美國交通部長皮特·布蒂吉格



美國交通部長皮特·布蒂吉格在 2020 年初選中與拜登和哈里斯對決，贏得了愛荷華州黨團會議，在民主黨選民中建立了強大的粉絲基礎。



這位 42 歲的印第安納州南本德市前市長後來支持拜登，並被選中於 2021 年加入新政府——他是第一位公開同性戀身份擔任內閣職務的男性。



作為拜登政策的忠實捍衛者，布蒂吉格在媒體上表現良好。本月早些時候，他出現在比爾·馬赫的《實時》節目中，譴責 JD萬斯與 PayPal 老板彼得·泰爾等人的關係，彼得·泰爾是支持特朗普的眾多大亨之一。



他告訴馬赫說，“這非常簡單。這些非常富有的人決定支持傾向於為非常富有的人做好事的共和黨。”



這位海軍退伍軍人畢業於牛津大學和哈佛大學。



周日，布蒂吉格支持哈里斯參選，稱“哈里斯現在是接過火炬、擊敗唐納德·特朗普、接替喬·拜登的合適人選……我將盡我所能幫助她獲勝。”



明尼蘇達州州長蒂姆·沃爾茲



明尼蘇達州民主黨州長蒂姆·沃爾茲將為總統競選帶來在中西部州擊敗共和黨人的記錄。



沃爾茲於 2018 年當選明尼蘇達州州長，並於 2022 年贏得連任。這位 60 歲的美國陸軍國民警衛隊老兵擔任民主黨全國代表大會規則委員會聯合主席。



作為州長，他監督了州政府對墮胎權的批准，保護了性別肯定護理，並為學生推出了免費學校餐。



周一，他告訴哥倫比亞廣播公司明尼阿波利斯分支機構 WCCO說，成為副總統是他“有點緊張”的事情。



周二，在接受福克斯新聞採訪時，當被問及哈里斯團隊是否在審查他時，他回答說：“聽著，我和副總統談過了。我不會詳細談論我們談了什麼，但我們的價值觀相同。我們相信我們能在中西部獲勝。”



沃爾茲可以幫助鞏固民主黨在中西部上游地區的支持。



馬里蘭州州長韋斯·摩爾



摩爾於 2023 年成為馬里蘭州首位黑人州長。



這位 45 歲的美國陸軍老兵、前羅德學者和《紐約時報》暢銷書作家有著引人入勝的背景故事。他的父親在他很小的時候就去世了，因可治療的感染過早出院。



摩爾是一位有影響力的演說家，他一直致力於消除兒童貧困，領導羅賓漢基金會。他的重大政策目標包括轉向 100% 清潔能源。



2024 年 3 月，馬里蘭州弗朗西斯·斯科特基大橋發生致命倒塌，他引起了全國的關注。



然而，摩爾公開表示，他希望繼續擔任馬里蘭州州長，並表示，他還有工作要做。

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