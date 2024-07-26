國防部：加強練兵備戰　堅定維護台海和平穩定

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京7月26日電（記者 海涵）國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校7月25日在國防部例行記者會上就美日涉台不當言行予以駁斥，他指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，中國終將統一，也必然統一。我們將持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海和平穩定。



據報導，“環太平洋－2024”軍演在夏威夷周邊舉行，其中一個科目是擊沉4萬噸兩棲攻擊艦，有分析認為這是向中國示威之舉。美參聯會主席布朗近日稱，若中美因台灣問題爆發衝突，對擊敗中國“信心十足”。



張曉剛就此表示，如果想拿軍演來嚇唬中方，或者對中方搞虛言恫嚇，那完全是痴心妄想。中國軍隊歷來不信邪、不怕鬼、不怕壓，有決心、有能力、有手段打敗一切侵犯之敵，捍衛國家主權、安全和發展利益。



有記者提到，日本政府分析解放軍去年軍演後的一項最新評估認為，目前解放軍完全有實力在一周內完成奪島。在各軍兵種聯合作戰情況下，解放軍對台灣從海、空域封鎖到大規模地面部隊登島只需幾天。



張曉剛表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，中國終將統一，也必然統一。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但如果“台獨”分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。我們正告民進黨當局，“挾洋自重”沒有出路，“以武拒統”死路一條。我們將持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海和平穩定。



就日方近日同台灣地區進行聯合海上演習，張曉剛指出，我們對日方同中國台灣地區開展海上聯合訓練強烈不滿、堅決反對。我們敦促日方恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，立即糾正錯誤，不得以任何形式縱容支持“台獨”分裂勢力，不要給台海和平穩定和中日關係製造干擾。

