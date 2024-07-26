國防部：北約就是一部“戰亂播種機”

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京7月26日電（記者 海涵）國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校7月25日在國防部例行記者會上回答記者提問時表示，北約就是一部“戰亂播種機”，從烏克蘭到阿富汗、從伊拉克到利比亞，給地區和人民帶去戰火災難。歷史證明，製造分裂對抗不得人心，黷武擴張是自取滅亡之道。北約應反躬自省，而不是向中方甩鍋推責。



有記者提問，北約近日發布《華盛頓峰會宣言》，指責中國持續挑戰北約利益、安全、價值觀，是“俄羅斯對烏克蘭戰爭的決定性支持者”。北約秘書長稱，北約將加大同印太國家接觸，支持盟國同印太夥伴舉行更多海上演習。請問中方對此有何評論？



張曉剛表示，北約《華盛頓峰會宣言》散布好戰言論，對中方進行無端指責，充滿了謊言與偏見、煽動與抹黑，我們對此強烈不滿、堅決反對。



張曉剛說，近年來，北約持續向亞太地區伸黑手，把矛頭指向中國，誘拉一些地區國家隨其起舞，搞陣營對抗、製造分裂。北約就是一部“戰亂播種機”，從烏克蘭到阿富汗、從伊拉克到利比亞，給地區和人民帶去戰火災難。歷史證明，製造分裂對抗不得人心，黷武擴張是自取滅亡之道。



張曉剛表示，在烏克蘭問題上，中方一貫秉持客觀公正立場，積極勸和促談，得到了國際社會的廣泛認同。反而是以美國為首的北約國家一味火上澆油、借機大發戰爭財。北約應反躬自省，而不是向中方甩鍋推責。



張曉剛說，中國是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，中國軍隊始終做維護世界與地區和平穩定的堅定力量。我們敦促北約不要干涉中國內政、不要挑戰中方正當權益、不要抹黑中國內外政策，否則只會搬起石頭砸自己的腳。



