持續激發農業農村發展活力

中評社北京7月25日電／據人民日報報導，“三農”向好，全局主動。今年秋糧生產形勢怎麼樣？如何持續鞏固拓展脫貧攻堅成果？新征程上推進農村改革有哪些重點任務？7月24日，國務院新聞辦舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，農業農村部黨組書記韓俊等介紹了“三農”領域高質量發展有關情況。



全力抓好保障糧食和重要農產品穩定安全供給



圍繞全力抓好保障糧食和重要農產品穩定安全供給這個頭等大事，韓俊介紹，今年夏糧增產72.5億斤，達到2995.6億斤，再創歷史新高，實現開門紅。入夏以來南澇北旱，局部地區旱澇急轉，目前全國農作物受災面積高於去年，成災面積同比減少600多萬畝。農業農村部農情調度顯示，秋糧面積比上年穩中有增，作物長勢總體正常。



“秋糧占全年糧食總產量的3／4，是糧食生產的大頭。現在是‘七下八上’防汛抗旱關鍵期，也是秋糧作物產量形成關鍵期。我們將時刻綳緊防災減災這根弦。”韓俊說，立足防大汛、抗大旱、救大災，盯緊主產區和重災區，積水農田加快排澇降漬，受旱地塊廣辟水源及時澆灌，絕收地塊因地制宜改種補種，加快災後農業生產恢復，奮力奪取秋糧和全年農業豐收。



糧食豐收基礎方面，農田抗災減災能力明顯提升。到去年底，全國累計建成高標準農田超過10億畝，建成各類田間灌排渠道1000多萬公里、小型農田水利設施2700多萬處，實現“大災少減產、小災能穩產、無災多增產”，為全國糧食產量連續9年穩定在1.3萬億斤以上提供了重要支撐。



農業農村部副部長張興旺介紹，今年，高標準農田建設投入標準大幅提高，為進一步提升建設水平提供了有力保障。近期農業農村部將啟動實施高標準農田建設工程質量“回頭看”和專項整治行動，年內還將在全國開展工程質量常態化隨機抽測。同時將會同有關部門進一步完善有關制度，多舉措強化建後管護。