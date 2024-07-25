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土耳其航空首次使用人民幣融資租賃客機
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2024-07-25 17:19:01
中評社北京7月25日電／據新華社報導，土耳其媒體24日報導，土耳其航空首次通過人民幣融資租賃三架空中客車A350客機。
土耳其阿納多盧通訊社當天報導，土耳其航空通過中航國際融資租賃有限公司與建信金融租賃有限公司融資租賃三架空中客車A350客機。這三架客機於5月和7月加入土耳其航空機隊。
土耳其航空董事會主席艾哈邁德·博拉特說，這是土耳其航空首次使用人民幣進行融資租賃。
土耳其航空是土耳其最大的航空公司，創立於1933年，總部位於伊斯坦布爾
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