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意大利總理梅洛尼將訪華
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2024-07-25 17:19:45
中評社北京7月25日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧25日宣布：應國務院總理李強邀請，意大利總理梅洛尼將於7月27日至31日對中國進行正式訪問。
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