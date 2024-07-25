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意大利總理梅洛尼將訪華
http://www.CRNTT.com   2024-07-25 17:19:45


　　中評社北京7月25日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧25日宣布：應國務院總理李強邀請，意大利總理梅洛尼將於7月27日至31日對中國進行正式訪問。

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