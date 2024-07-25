老撾總理宋賽會見王毅

中評社北京7月25日電／據新華社報導，當地時間7月25日，老撾總理宋賽在萬象會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



宋賽請王毅轉達對李強總理的誠摯問候，熱烈祝賀中共二十屆三中全會圓滿成功，表示全會對老撾推進革新開放、建設社會主義事業帶來巨大鼓舞。老方期盼借鑒中國成功經驗，制定“十五”計劃，增強自主發展能力。



宋賽說，今年是老中建立全面戰略合作夥伴關係15周年。在兩黨兩國最高領導人戰略指引下，老中關係不斷邁向高標準、高水平、高質量。老方願以落實兩國高層重要共識為主線，同中方加強對接協調，推進新版老中命運共同體建設行動計劃，全方位拓展務實合作。老中鐵路為老撾實現“陸聯國”目標提供了強勁動力，歡迎更多有實力的中方企業來老投資，助力老撾發揮鐵路輻射效應，深化地區互聯互通，保障區域產供鏈穩定。願加快推進老中口岸“一地兩檢”，提升通關便利。感謝中方對老撾擔任東盟輪值主席國的支持，期待加強溝通協調，推動會議取得積極成果。



王毅轉達了中國領導人的親切問候，表示中老風雨同舟、命運與共。兩黨兩國友誼由兩國老一輩革命家親手締造培育，歷經戰火洗禮和國際風雲考驗，有著堅實的政治基礎、強大的內生動力和牢固的民意根基。雙方要傳承弘揚傳統友好，深化命運共同體建設，實現高標準對接、高質量協同、高水平協作，使中老關係繼續走在周邊命運共同體建設的前列。



王毅全面闡述了中國共產黨二十屆三中全會的里程碑意義和重要舉措，表示習近平總書記掌舵領航，帶領全黨深刻總結新時代以來的成功實踐和偉大成就，就進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，為全面推進強國建設、民族復興偉業注入強大動力、提供堅實制度保障。我們願同老方加強治國理政經驗交流，攜手推進各自現代化進程，使世界社會主義事業在21世紀持續煥發新的生機活力。