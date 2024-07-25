瀾湄國家青年企業家論壇圆满落幕

中評社北京7月25日電／據新華社報導，在握手交流間，建立跨越山水的友誼；在產業考察時，發掘彼此的合作潛力；在議題探討中，暢談瀾湄國家共贏的未來……



盛夏昆明，花香四溢。7月23日至25日，瀾湄國家青年企業家論壇如約而至。以“深化合作、共創繁榮”為主題，論壇迎來了來自瀾湄六國的100餘位青年組織和青年企業家代表。



為期三天的論壇宛如一場思維與智慧的盛宴。青年企業家們積極參與主題圓桌會、特色產業考察、市長對話等活動，圍繞現代農業、綠色發展、科技創新、互聯互通等議題展開了熱烈的交流與探討。他們在互動中廣結良友，共商合作。



“我們的成員非常期待與泰國企業在榴蓮產業方面展開合作。”柬埔寨青年企業家協會主席比克·博倫勛爵熱情洋溢地說，“瀾湄國家之間有著廣泛的合作潛力，首要任務是建立聯繫、相互學習。此次青年企業家論壇為我們提供了一個寶貴平台。”



“廣交有識之士”成為參與論壇的青年企業家的共同期盼。中方與會代表周志明經營一家綠色環保科技公司，在論壇上認識了幾位同領域的瀾湄國家青年企業家。他深有感觸地說：“合作不可能一蹴而就，但有了最初的結識，就是未來深度合作的起點。”



泰國貿易委員會青年商會國際聯絡委員會主席蔡鬆潤說：“共建‘一帶一路’倡議、瀾湄合作等機制，讓許多國家的企業家有了聯繫的機會。在這樣的論壇上，我們不視對方為挑戰或競爭對手，而是願意分享各自的產業優勢和面臨的問題。”



“中國在各領域的科技發展，為我們周邊國家帶來了切實的好處！”來自柬埔寨一家醫療器械公司的侯伊·邦提特希望通過此次論壇，與各國商業夥伴圍繞經營模式展開探討，為公司未來升級積累經驗。六年前，他所在的公司開始與中國公司合作，今年又與中國另一家公司達成了長期合作協議。



同樣來自柬埔寨的盛·隆經營一家金屬加工製造公司。“我們的原材料、設備甚至技術都與中國公司密切合作，有些合作已經持續了十年。”他說，“中國的發展深刻地影響了我們。我們期待與瀾湄國家特別是中國進一步深入合作，拓寬公司的未來發展。”



昆明鬥南花卉市場的拍賣大廳，讓緬甸一家農業公司的負責人昆佐大開眼界。“真希望我們公司的牛油果也能採用拍賣市場的形式銷售。”昆佐感慨說，“中國的經濟活力帶動了周邊國家的經濟增長，瀾湄國家區域合作也給我這樣的青年企業家帶來了信心。”



在論壇舉行期間，兩列滿載貨物的列車——“粵滇·瀾湄線”國際貨運班列與“中老泰國際貨物列車（昆明—曼谷號）”同時啟程，從雲南省昆明市王家營西站駛向中國廣州和老撾萬象、泰國曼谷等地。



論壇上，來自老撾的青年企業家不約而同地提到了中老鐵路。老撾青年企業家協會執行主席蘇瓦利·坎普胡伊說，中老鐵路不僅促進了老撾經濟社會發展、繁榮了沿線貿易，還帶動了旅遊業、推進了人文交流。她表示，未來還有巨大潛力繼續促進區域發展。



泰國貿易委員會青年商會主席提林·坦亞瓦塔納空說，瀾湄國家山水相連、人文相通、資源豐富，合作潛力巨大。期待各國青年企業家充分利用區域優勢，不斷開拓新領域、探索新合作。“希望青年企業家將合作融入到文化的深層次，在合作中加深對彼此的認識，建立更強的信任與默契。”



越南青年企業家協會副主席潘青天在參加了幾天的活動後頗有感觸。他說，瀾湄六國應像好兄弟一樣，持續加強合作，促進區域可持續發展，讓彼此交流如瀾湄的山水般綿延不斷。



“我很喜歡這幾天大家反復提到的一句話，瀾湄國家共飲一江水，擁有共享的未來。”比克·博倫勛爵說，希望各國和平共處、共同推進可持續發展的未來，構建更加緊密的瀾湄國家命運共同體。



本次論壇由中華全國青年聯合會、中國—東盟青年企業家協會主辦，中國國際青年交流中心、雲南省青年聯合會、昆明市人民政府承辦。