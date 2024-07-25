遼寧啟動防汛Ⅳ級應急響應　鐵路部分列車停運

中評社香港7月25日電／受低渦切變和台風“格美”外圍雲系共同影響，遼寧東南部和西部地區25日出現新一輪降雨過程。遼寧省防汛抗旱指揮部於25日9時對全省啟動防汛Ⅳ級應急響應。中國鐵路沈陽局集團有限公司提前對行經沈吉、沈丹、長圖、四梅等易發生水害線路的部分旅客列車，動態實施降速限行、臨時停運、調整運行區段等避險措施。



據遼寧省氣象台統計，7月24日23時至25日11時，全省平均降雨量為15.5毫米。丹東大部、錦州中部、營口中部、盤錦大部、葫蘆島及遼中、莊河、台安、岫岩、燈塔出現大雨到暴雨。最大小時降雨量64.8毫米出現在葫蘆島市綏中縣寬邦鎮。



新華社報導，中國鐵路沈陽局集團有限公司嚴格落實防洪重點線路、重點區段巡查看守制度，出動2000餘名作業人員，並組織20餘支搶險隊伍隨時待命，協調相關單位安排挖掘機、鏟車等100餘台大型搶修機械待命，確保迅速響應。



目前正值“七下八上”主汛期，天氣系統極其複雜。據遼寧省氣象台預測，預計台風“格美”減弱環流將於28日至29日給遼寧帶來嚴重影響。月底前，遼寧還將有二次強降水過程，28日至29日遼寧西部和北部地區有暴雨到大暴雨，31日前後遼寧東南部地區有大雨到暴雨。



氣象部門提示，遼寧東部、西部地區雨量偏大，山區有發生山洪、滑坡、泥石流等次生災害的風險，需加強山區、城鎮、學校、醫院以及重要工程設施、非煤礦山、尾礦庫等隱患點的巡查監測。