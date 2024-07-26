兩岸媒體走進閩寧鎮　感受山海協作滄桑巨變

“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團探訪閩寧鎮（中評社 李子寧攝） 中評社銀川7月26日電（記者 李子寧）“昔日幹沙灘 今日金沙灘”是寧夏銀川閩寧鎮的真實寫照。25日下午，“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團來到閩寧鎮，感受山海協作下，閩寧鎮的滄桑巨變。



據瞭解，1997年在時任福建省委副書記習近平倡導下，福建、寧夏兩省區在第二次聯席會議上確定，共同投資在吊莊移民點成立閩寧村，作為兩省區合作的窗口和平台。2001年閩寧鎮成立。閩寧協作歷經27年，雙方建立了“聯席推進，結對幫扶，產業帶動，互學互助，社會參與”的多層次、寬領域、全方位對口協作機制。先後引進各類企業40餘家企業落戶閩寧鎮，培育形成了葡萄酒產業、文旅產業、設施農業、綠色能源、加工製造、電子商務六大支柱產業。2023年閩寧鎮農民人均可支配收入達1.78萬元。先後榮獲“全國脫貧攻堅楷模”、“全國民族團結進步模範集體”、“全國社會扶貧先進集體”、“全國民族團結進步創建活動示範鄉鎮”、“全國脫貧攻堅組織創新獎”、“全國鄉村治理示範鄉鎮”、“全區先進基層黨組織”等榮譽稱號，創造了東西扶貧協作的“閩寧模式”。



閩寧鎮鎮長吳鵬向採訪團記者表示，閩寧鎮27年的發展歷程，可以說是“從無到有，從窮到富”，在福建等省份的幫助下，閩寧鎮實現了滄桑巨變，百姓們都過上了非常好的日子。他表示，閩寧鎮在鄉村振興階段形成了特色的養殖產業、電商產業，走上了高質量發展的道路，隨著今年新質生產力的提出，閩寧鎮還將引入光伏、大數據等高新產業，更好地帶動本地發展。



“閩寧鎮脫貧是一個很傳奇很勵志的故事”，閩寧鎮村民趙鴻向記者團講述了從外地搬遷到閩寧鎮這二十多年來生活所發生的翻天覆地的變化。他表示，在還未搬遷到閩寧鎮時，從事的是務農工作，收入非常不理想，在搬遷到閩寧鎮後，在福建等省份的幫扶下，閩寧鎮逐漸發展起豐富的產業，建立起了很多工廠，包括自己在內的很多人的生活都發生了翻天覆地的變化，實現了脫貧致富，非常感謝福建企業家和各級領導對閩寧的幫助。