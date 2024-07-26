中評現場：兩岸青年街舞交流賽在京火熱啟動

2024兩岸“青年π”街舞交流賽舉辦。（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京7月26日電（助理記者 馬一鳴）近年來，街舞文化蓬勃發展，成為年輕人熱衷追逐的時尚文化之一。7月26日，由海峽經濟科技合作中心、北京海峽兩岸民間交流促進會共同指導、北京市台資企業協會青年會主辦的2024兩岸“青年π”街舞交流賽在北京通州大洲玉文化創意園舉辦。北京市台辦副主任張磊、海峽經濟科技合作中心副主任李輝、通州區台辦主任林鵬、北京台資企業協會副會長劉建民等出席交流賽啟動儀式並致辭。



據悉，2020年12月，街舞中的霹靂舞被正式列為2024年巴黎奧運會賽事項目。本次兩岸“青年π”街舞交流賽吸引了兩岸青年街舞選手約150人參加，其中從島內來京參賽的青年選手共30人。以街舞為媒介，兩岸青年跨越地域限制，在交流競技中分享彼此的舞蹈風格、技巧和創意，深入瞭解對方的文化特色，也在交流過程中增進對彼此文化的尊重和欣賞。



比賽在激情四射的開場街舞秀中拉開帷幕。本次交流賽分為海選、十六強晉級賽、四強爭奪賽三個環節進行。選手首先通過海選展示爭奪三十二強競技名額，隨後抽簽組隊進行組隊比拼，通過層層對決，充分考驗選手的基礎功底、現場表現和即興能力。本次活動特別邀請了來自台灣的知名街舞評委和舞者。在激烈的比賽角逐後，他們也登上舞台帶來精彩的表演秀環節，並與北京的街舞愛好者共同切磋技藝，展現街舞的獨特魅力。活動期間，觀眾還可以參與互動投票，選出自己心目中的最佳表演者。



啟動儀式後，北京市台協理事、青年會副會長徐御格在接受記者採訪時表示，此次交流賽為兩岸街舞青年提供了一個展示自我的舞台，期望兩岸青年可以用舞蹈交朋友。在比賽過程中，青年們共同訓練、切磋技藝、相互鼓勵，結下深厚的友誼。活動現場還將設置街舞派對和大師課程，為兩岸青年提供一個相互學習和交流的平台。通過這些活動，台灣青年將有機會與北京當地的街舞愛好者面對面交流，提升舞技，拓展視野。台灣參賽選手在京期間，還將前往北京各大名勝景點進行街舞短視頻拍攝，充分感受北京充滿中華韵味的獨特魅力，同時以街舞的熱情與活力向島內觀眾一展北京傳統文化與現代文明交相輝映的城市魅力。

