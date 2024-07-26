街舞舞者答中評：巧妙融傳統元素入街舞創作

典躍舞團、21PUMP創辦人簡孟軒（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京7月26日電（助理記者 馬一鳴）7月26日，的2024兩岸“青年π”街舞交流賽在北京通州大洲玉文化創意園舉辦。近年來，街舞文化蓬勃發展，成為年輕人熱衷追逐的時尚文化之一，2020年12月，街舞中的霹靂舞被正式列為2024年巴黎奧運會賽事項目。簡孟軒在啟動儀式後接受現場記者採訪，典躍舞團、21PUMP創辦人簡孟軒在回答中評社記者提問時，他表示，在進行街舞等藝術文化創作時將傳統的中國風元素融入其中，通過炫目的方式去吸引更多台灣年輕人的目光，從而激起年輕人的興趣去剖析裡面的文化和內涵。



中評社記者在現場提問到，很多的台灣年輕人對於中國傳統文化並沒有深入理解，而街舞其實是年輕人接觸更多或更為喜愛的藝術形式，您認為在進行街舞創作的過程中應該如何去融入傳統的國風元素，讓台灣更多的年輕人去學習瞭解我們深厚的文化底蘊？



簡孟軒回答道，街舞本身就是一個很吸引年輕人目光的藝術形式，自己的舞團也曾進行過國風街舞的創作。文化傳遞是一個過程，舞蹈本身是沒有隔閡的，他指出，首先應該讓年輕人喜歡街舞，喜歡就會使同他們願意去深入瞭解，再將傳統的國風元素巧妙地融入進去，並且要通過炫目的方式去吸引更多台灣年輕人的目光，從而激起年輕人的興趣去剖析裡面的文化和內涵。



他還提到自己在得知巴黎奧運會將霹靂舞列入時非常興奮，並表示此次兩岸的交流賽像是一種前哨的比賽，“我希望把這樣的街舞的熱情、自身價值和滿足感帶給大家。”他說。