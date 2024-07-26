台青答中評：冀于街舞交流中深探大陸文化

21PUMP舞團的舞者（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京7月26日電（助理記者 馬一鳴）近年來，街舞文化蓬勃發展，成為年輕人熱衷追逐的時尚文化之一，7月26日，的2024兩岸“青年π”街舞交流賽在北京通州大洲玉文化創意園舉辦。此次交流賽為兩岸街舞青年提供了展示自我的舞台，兩岸青年可以以舞會友。比賽正式開始前，中評社記者在現場採訪了幾位參加此次交流賽的台灣青年，邀請他們分享自己對於北京這座城市和對此次街舞比賽的感受。



來自21PUMP舞團的舞者阿美等人在此次啟動儀式上進行了開場舞表演，他們在接受中評社記者採訪時說：“北京的建築風格太讓人驚艶了！”，在談到開場舞為何融入了國風元素時，他們表示，北京是一個中國文化非常濃鬱的地方，街舞是一種外來文化，將二者進行融合是一種很好的創新。“我們的開場舞融入了咏春拳，傳統的中國文化的底蘊真的很深厚，我們還需要花更多的時間去探索和練習。”他們說。



作為此次交流賽的參賽者，來自台灣的曾羽慧表示，自己上一次來到北京是五年前了，“我感覺到了大陸這幾年的發展變化和五年前完全不一樣，移動支付真的很便利！”她說。在談到此次和大陸的舞蹈交流時，她表示自己喜歡看大陸的街舞節目《這！就是街舞》，同時自己很好奇大陸的女生和男生都分別喜歡什麼類型的舞蹈，想要去瞭解大陸的舞者在跳舞過程中對肢體的運用等等，並表示期待未來能夠有更多的機會和大陸的舞者交流。

