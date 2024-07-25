嚴剛答中評：貫徹三中全會決定　強化香港金融中心地位

嚴剛(左)和香港特首李家超(右)。(資料相) 中評社香港7月25日電（記者 陳耀桂）中共二十屆三中全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。香港特區立法會議員嚴剛接受中評社記者採訪時表示，《決定》共推出300多項改革措施，涵蓋國家可持續高質量發展的方方面面，對香港而言就是發展機遇。《決定》進一步明確支持香港特區勵精圖治，建設國際金融航運貿易三大中心。



國務院港澳辦主任夏寶龍近日在京會見財政司司長陳茂波一行時，亦對香港各界，尤其是管治香港的愛國者深入領會並全面貫徹三中全會決定，提出了明確要求和殷切期望。特區管治者應該牢牢把握國家深化改革推動進一步開放的發展契機，因勢利導，配合正在展開的特首新一份施政報告諮詢，將三中全會的決定深入貫徹落實到特區的施政目標中，讓香港特區在持續分享國家改革開放的紅利中，推動特區社會經濟持續高質量發展，全面鞏固提升國際金融中心地位，助力強國建設與民族復興。



嚴剛表示，隨著內地持續深入的改革開放，以及國際形勢劇變與東西方關係的持續緊張，香港作為國際金融中心的超然地位，不可避免地受到衝擊與影響。在新的形勢下，如何配合國家發展戰略，並在鞏固固有的“兩制”優勢的同時，通過進一步的深化改革，激發“兩制”的制度性紅利，就成為鞏固香港國際金融中心地位不能迴避而必須直面的發展課題。



（一）降低股票交易印花稅和H股股息稅，促進互聯互通暢通無阻



香港交易所公佈上半年聯交所平均每日成交金額為約1，155億元，按年下跌16.5%，再次錄得雙位數下降。這雖然有受到外部經濟環境較差、環球資本市場氣氛脆弱等因素影響的原因，而香港居民投資在港上市的H股公司或其他內地公司，所獲得的股息需要向內地政府交付10%的股息稅，實質性地削弱了內地企業在香港資本市場融資的能力，並在一定程度上壓抑了香港資本市場的氛圍。降低股票投資稅負可以鼓勵投資者更頻繁地參與市場交易，增加市場的活躍度。這不僅對投資者有利，也能促進資本市場的發展，激勵內地企業在港融資，同時也能提升香港在國際金融中心的地位。



（二）加快數碼港元發展，豐富金融產品，提升市場影響力



數字貨幣適應金融數字化發展，有潛力在金融科技領域引領創新。通過建立更高效的支付和金融基礎設施，數字貨幣可以提高金融業的效率和便利性。在香港發展數字貨幣，還可以吸引更多的金融科技和區塊鏈相關企業來港發展，進一步推動香港成為金融科技的創新中心，增強國際金融中心的創新技術機制含量，從而提升國際金融中心地位。建議政府借鑒內地經驗，與內地有關單位深入合作，加快推進數碼港元的進程，並積極研究推進數字貨幣經濟。



（三）制定綠色金融標準與機制，打造香港成為國際綠色金融中心



環保和可持續發展已成為全球共識，綠色金融作為促進環境可持續發展的重要工具，日益受到各國政府和金融機構的高度重視。香港作為國際金融中心，擁有良好的市場基礎和金融體系，有望在綠色金融領域發揮更大作用。國家支持香港打造大灣區綠色金融中心，為此，政府應採取實質性的激勵措施，積極支持中資機構聯合港交所，共同推動大灣區與香港建立統一的綠色金融標準體系，包括綠色金融認定標準和評級體制等，以形成大灣區綠色標準共識，引導內地標準與港澳、國際標準的一致性。



同時，在總結CEPA簽訂二十周年成果的基礎上，助力內地在綠色金融人才、產品和市場方面的國際化和開放，發揮國際人才高地的優勢，協助內地培養國際人才、創新產品和擴大市場。另外，加強“一帶一路”綠色金融國際合作，將綠色理念融入投資項目，以支持“一帶一路”國家（地區）的可持續發展。

