紀欣：賴清德自己開了民主倒車！

中評社台北7月28日電（作者 紀欣）7月21日，身兼民進黨主席的賴清德，為強調民進黨的本土性，在全代會上，全程以所謂的“台灣台語”演講，卻遭到不少年輕人嗆聲：聽不懂呀！



在大大吹噓了“賴團隊”兩個月來的“豐功偉業”後，賴主席鄭重地表示，“民主台灣，團結向前”是今年全代會的主題，果然他通篇講稿不脫民主與團結。



有關民主，他說“民主”是民進黨人的共同信念，有權利根據這個共同理想，“來打造自己的‘國家’：民主台灣”。才在5.20說“無論是‘中華民國’、‘中華民國台灣’或是台灣”皆是“國家名稱”的賴清德，這次新創了“民主台灣”這個名詞，大概是想以民主連結美西方，又想強調衹有民進黨“作為推動台灣民主的主要力量，改革的第一品牌”，才能“帶領台灣繼續向前”。看來，才剛坐滿大位兩個月的賴清德，不僅想2028連任，還希望民進黨長期或永遠執政。只是，“台灣”加了個形容詞，仍然只是個地名。



賴清德說“深化民主憲政體制”是未來目標，而民進黨的責任是“維護權力分立的憲政體制，避免權力再度集中，危害民主，傷害人民的權力。”這一點從他嘴里說出來，特別令人稱奇。民進黨過去8年全面執政，所有權力一黨抓，把台灣搞成威權統治、弊案叢生，而一旦失去“立法院”過半優勢，賴就下令全黨“立委”“將士用命，全力以赴”，封殺在野黨為制衡權力提出的“立法院”職權行使法修正案，在該案還是通過後，又親自指揮府院監黨四路，聲請“釋憲”及暫時處分，最後還威脅如有政黨不接受“釋憲”結果，就要召喚青鳥出來反制，這算哪門子的民主？大法官9天就神速裁決修正案大部分職權暫停使用，人民怎麼可能對司法有信心？賴清德自己開了民主倒車！

