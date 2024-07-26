快評：“台獨”又躁進　吹起反中號角？

中評社快評／台灣媒體報導，2024年“對中政策跨國議會聯盟”（IPAC）年度會議30日將於台北舉行，預計有25國議會成員與歐洲議會議員出席，規模創紀錄。據稱賴清德、蕭美琴也將受邀與會並講話。這很可能又是一次“台獨”躁進。



IPAC自二○二○年發起，將西方一些反華議員或勢力糾合在一起，反中色彩鮮明。IPAC今年首度到台北開年度會議，不只規模創紀錄，反中、“挺獨”也會更加肆無忌憚。



聯合報25日發表評論文章，將即將舉行的這個會議視為“一場全球反中大會”。文章說，今年2月14日發生的金門漁船事件即將解決，金門正在小心堆疊兩岸善意，台北卻用力吹起全球反中號角，這場景總有說不出的弔詭。



如該文章分析，IPAC參與的各國議員多屬對中鷹派，台北極力拉攏全球反中勢力，邀來這個歷來最大規模的訪台議員團，其意不言可喻。文章警告，賴清德以“新兩國論”挑起硝煙，大陸軍演“懲獨”更不手軟。



“賴當局”很可能利用IPAC年度會議搞一次“台獨”躁進，吹起全球反中號角。情勢十分惡劣。



“台獨”躁進破壞台海和平，“利劍”勢必要出鞘。另外，台灣海峽不是“政治秀場”，奉勸反中、“挺獨”的西方政客在台灣問題上謹言慎行，勿與14億中國人為敵，勿低估中國人推進統一的決心和力量。