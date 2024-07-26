日本山形縣多地48小時降雨量近400毫米

日本以山形縣為主的東北地區出現強降雨情況。（圖源：央視新聞） 中評社北京7月26日電／據央視新聞報導，近日，日本以山形縣為主的東北地區出現強降雨。日本氣象廳表示，截至當地時間26日清晨的48小時內，山形縣的真室川町、新莊市和酒田市等地降雨量近400毫米，創歷史紀錄。



日本氣象廳預測，從26日早晨6時開始的24小時內，日本東北部分地區的降雨量將達到120毫米，隨後24小時內可能達到150毫米。