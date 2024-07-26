【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本山形縣多地48小時降雨量近400毫米
http://www.CRNTT.com
2024-07-26 12:57:21
日本以山形縣為主的東北地區出現強降雨情況。（圖源：央視新聞）
中評社北京7月26日電／據央視新聞報導，近日，日本以山形縣為主的東北地區出現強降雨。日本氣象廳表示，截至當地時間26日清晨的48小時內，山形縣的真室川町、新莊市和酒田市等地降雨量近400毫米，創歷史紀錄。
日本氣象廳預測，從26日早晨6時開始的24小時內，日本東北部分地區的降雨量將達到120毫米，隨後24小時內可能達到150毫米。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本人口連降15年 外籍居民首破300萬
(2024-07-26 11:25:29)
日本加緊拉攏太平洋島國
(2024-07-26 10:22:17)
駐大阪總領館提醒中國公民關注日本入境須知
(2024-07-25 13:53:01)
日本繼續推進向美提供“愛國者”導彈
(2024-07-25 11:06:52)
王毅會見日本自民黨總務會長森山裕
(2024-07-24 19:09:16)
日歐戰機輪番實施聯訓
(2024-07-24 12:03:49)
紅麴風波延燒 小林製藥高層辭職
(2024-07-24 11:28:03)
上半年日本百年企業破產數量創新高
(2024-07-23 13:54:52)
日本議員要求日美兩國撤回“魚鷹”部署計劃
(2024-07-23 10:56:36)