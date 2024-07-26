智慧“蕪湖大米”這樣種成

無人拖拉機進行旋耕作業。（圖源：海外網） 中評社北京7月26日電／據海外網報導，在中央網信辦、農業農村部等部門日前發布的《數字鄉村建設指南2.0》中，安徽省蕪湖市三山經濟開發區峨橋鎮的智慧“蕪湖大米”，成為智慧農業和種植業數字化的經典案例。



蕪湖素有“魚米之鄉”的美譽，是近代“四大米市”之一。智慧“蕪湖大米”怎樣種成？其生產銷售過程中有哪些數字化應用？對此，本報進行了採訪。

農業有“大腦”



走進中聯重科峨橋智慧農場，大片大片的稻田裡，滿眼皆是綠色。眼下，中稻南粳46正處於分蘖中期，晚稻美香占2號則處於移栽插秧階段。前段時間，田間莖葉除草飛防等農事作業已完成，在分蘖結束前，還需做好田間見幹見濕管水工作和病蟲害預防。



“在農業農村部信息中心指導下，我們將水稻生產過程劃分為播種、插秧、分蘖、孕穗、成熟等13個環節，進一步地，細化出品種選擇、用種量、播種密度、平整土地、氮肥用量、稻曲病防治關鍵時間、最佳收穫時間等49個決策點，實現了全過程各環節的信息感知、定量決策、精準投入、智能作業。”中聯智慧農業有限公司業務部副經理楊貴傑告訴記者，智慧“蕪湖大米”的關鍵，就在於對水稻種植全過程的數字技術創新和應用。



簡單來說，稻米從種子到收穫，全程都有數據在發揮作用，做到了科學化、精準化種田。



例如，在耕作方面，運用衛星數據指揮旋耕機等智能農機，對土地進行規模化平整，可以精準控制農機耕作區域、面積、深度等，保證土地高低落差不超過3厘米。這樣平整後的田地，能提高農藥防治效果，減少農藥用量，降低生產成本。

