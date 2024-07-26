6月查處違反中央八項規定精神問題數萬起

全國查處違反中央八項規定精神問題統計表。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京7月26日電／據中國紀檢監察報報導，7月25日，中央紀委國家監委公布了2024年6月全國查處違反中央八項規定精神問題匯總情況。當月，全國共查處違反中央八項規定精神問題23110起，批評教育和處理31654人，其中黨紀政務處分22415人，這是連續第130個月公布月報數據。



從查處問題類型看，在履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面不擔當、不作為、亂作為、假作為，嚴重影響高質量發展方面，6月共查處問題9957起，占當月查處的形式主義、官僚主義問題總數的85.8%。6月查處的違規收送名貴特產和禮品禮金、違規吃喝、違規發放津補貼或福利3類問題，分別占當月查處的享樂主義、奢靡之風問題的46.8%、23.3%、15.2%。



從查處級別看，6月，全國共查處地廳級領導幹部問題91起，查處縣處級領導幹部問題1224起，查處鄉科級及以下幹部問題21795起。其中，鄉科級及以下幹部問題占查處問題總數的94.3%。



二十屆中央紀委三次全會指出，突出常態長效深化落實中央八項規定精神。各級紀檢監察機關要把嚴的基調落實到糾治“四風”全過程各方面，重拳糾治幹部群眾反映強烈的形式主義、官僚主義，緊盯影響黨中央決策部署落實落地現象，緊盯影響高質量發展的不作為亂作為現象，緊盯加重基層負擔現象，緊盯權力觀扭曲、政績觀錯位現象，堅持從領導機關抓起、領導幹部改起，以抓好“關鍵少數”促進黨風政風根本好轉。堅決防止享樂主義、奢靡之風反彈回潮，運用專項整治、風腐同查同治、明察暗訪、智慧監督、通報曝光等有效手段糾治享樂奢靡歪風，堅決築牢中央八項規定堤壩。