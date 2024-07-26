緊盯加重基層負擔的形式主義突出問題

中評社北京7月26日電／據中國紀檢監察報報導，整治形式主義為基層減負，是一項重要政治任務。各級黨委（黨組）對標對表黨中央部署要求，認真履行主體責任，推動黨中央整治形式主義為基層減負各項措施落實落地。各級紀檢監察機關立足職能定位，堅持問題導向，持續糾治加重基層負擔的形式主義，切實為基層減負鬆綁，增能助力。



把整治形式主義為基層減負工作擺在突出位置



今年3月，甘肅省政府辦公廳印發《全省政府系統持續推進整治形式主義為基層減負的工作措施》，從踐行正確政績觀、嚴格發文管理、壓減會議數量、整合督查事項等14個方面提出要求，讓一線幹部有更多時間和精力服務群眾、幹事創業。



整治形式主義為基層減負，是黨中央專門部署推動的重要工作。在黨中央堅強領導下，各級黨委（黨組）切實履行主體責任，定期研究分析，拿出具體措施，“一把手”親自部署推動，糾治工作取得明顯成效。



上海市委主要負責同志多次主持召開市委常委會會議研究部署，出台《關於進一步為居村組織減負的若干措施》，部署減證明、減系統、減考核、減掛牌“四減”行動，明確居村組織依法履職事項17條、協助事項17條，加強對清單外下派事項的審核備案。甘肅省委常委會會議兩次專題傳達學習中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制會議精神，研究貫徹落實意見。



整治形式主義為基層減負，落實主體責任是關鍵。甘肅省各級黨委（黨組）主要負責同志親自上手抓突出問題糾治，省委層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室推動全省各級各部門圍繞基層政務APP過多問題全面開展自查自糾，切實強化規範管理。上海市委層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室督促市政府辦公廳、市民政局等相關單位強化為基層減負落實情況的監管，明確具體舉措和時間節點；推動市委網信辦在上一輪精簡規範政務應用程序、工作群組基礎上，進一步推動單個市級部門要求基層填報使用的政務應用程序最多保留一個，工作群組數量再壓減1／3以上。

