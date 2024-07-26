東莞深化兩岸創新發展合作部省際會議召開

會議現場（來源：主辦方提供） 中評社北京7月26日電／7月25日，國家發展改革委秘書長伍浩在東莞主持召開東莞深化兩岸創新發展合作2024年度部省際會議。國家發展改革委、國務院台辦、教育部、科技部、生態環境部、證監會、工業和信息化部、公安部、人力資源社會保障部、商務部、中國人民銀行、海關總署、市場監管總局、金融監管總局、國家外匯局等部門負責同志參加會議。廣東省委常委、常務副省長張虎，東莞市領導肖亞非、呂成蹊等參加會議。



會議認真學習黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神以及習近平總書記關於對台工作的重要論述精神，聽取了張虎關於東莞深化兩岸創新發展合作總體情況的匯報，以及呂成蹊的補充匯報。



會議指出，國務院批覆《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》（以下簡稱《東莞兩岸方案》）以來，國家發展改革委、國務院台辦會同有關部門和廣東省人民政府指導東莞，立足方案賦予東莞兩岸產業創新發展的新引擎、兩岸科技創新合作的新高地、兩岸社會人文交流的新樞紐、海峽兩岸暨港澳地區交流合作的新平台的“四新”定位，支持東莞深化兩岸創新發展合作不斷開創新局面。



會議強調，要深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述精神，支持東莞全面深化兩岸創新發展合作，著力促進兩岸產業鏈供應鏈創新鏈人才鏈融合發展，在產業、科技、貿易、民間交流交往等方面持續加大先行先試力度，不斷拓展莞台交流合作領域，持續探索兩岸經濟融合發展、促進兩岸同胞心靈契合的有效路徑。與會部門就廣東省提出的協商解決事項進行了討論，在建設現代化產業體系、打造共同市場、共建交流合作美好家園等方面研究了一批支持東莞深化兩岸創新發展合作的政策舉措。



會議要求，各部門要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，落實《東莞兩岸方案》和部省際會議研究事項，支持東莞深化兩岸創新發展合作。廣東省要研究建立完善省級層面推進協調機制，加強對東莞深化兩岸創新發展合作的組織推進力度，確保各項政策措施取得實效。東莞市要按照本次會議要求，認真落實好有關事項，持續探索深化兩岸創新發展合作有效路徑，促進兩岸經濟文化交流合作，不斷提升對台合作水平，努力開創兩岸創新發展合作新局面。