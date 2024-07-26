上半年全國紀檢監察機關處分33.2萬人

今年上半年全國紀檢監察機關處分33.2萬人，包括25名省部級幹部。（圖源：新華社） 中評社北京7月26日電／據新華社報導，中央紀委國家監委網站25日消息，中央紀委國家監委通報2024年上半年全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況。2024年上半年，全國紀檢監察機關共立案40.5萬件，處分33.2萬人，其中包括省部級幹部25人。



通報顯示，2024年上半年，全國紀檢監察機關共接收信訪舉報175.4萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報47.7萬件次。處置問題線索97.1萬件。立案40.5萬件，其中立案省部級幹部41人、廳局級幹部2127人、縣處級幹部1.7萬人、鄉科級幹部5.6萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任4.7萬人。處分33.2萬人，其中黨紀處分26.6萬人、政務處分9.3萬人；處分省部級幹部25人，廳局級幹部1806人，縣處級幹部1.3萬人，鄉科級幹部4.3萬人，一般幹部4.6萬人，農村、企業等其他人員22.9萬人。



根據通報，2024年上半年，全國紀檢監察機關運用“四種形態”批評教育和處理87.9萬人次。其中，運用第一種形態批評教育和處理54.2萬人次，占總人次的61.6%；運用第二種形態處理27.1萬人次，占30.8%；運用第三種形態處理3.1萬人次，占3.5%；運用第四種形態處理3.6萬人次，占4.1%。同時，堅持受賄行賄一起查，立案行賄人員1.2萬人，移送檢察機關1941人。