羅浮宮館藏擷英——布雷亞爾杯

布雷亞爾盃 图源：大公报 中評社北京7月26日電／據大公報報導，今年夏天，法國巴黎，無疑是當之無愧的最受矚目的城市，全世界的目光都將聚焦在世界花都──巴黎身上。巴黎奧運會今日（七月二十六日）正式開幕，這是法國相隔一百年後再次舉辦夏季奧運，意義非凡，自然也讓人格外期待。



奧運會和殘奧會期間，法國以“文化奧運”為主題，啟動一系列藝術項目，近二千五百項藝文活動、六萬多場次展演，以主辦城市巴黎為中心，於法國各地展開。其中，羅浮宮博物館由即日至九月十六日推出“奧林匹克主義：現代的發明，古代的遺產”特別展覽。



作為巴黎象徵之一的羅浮宮，與現代奧林匹克運動會的誕生有著特殊的聯繫，這種關係在本次特展中得以呈現，展覽匯集一百二十件藝術品和文物，圍繞著第一屆現代奧運會的誕生，回顧了十九世紀晚期現代奧運會誕生的政治背景、追溯奧林匹克運動的圖像學源頭，以及組織者是如何根據古希臘的體育項目重新發明現代奧運會的過程。



展覽一大亮點是一八九六年首屆現代奧運會的馬拉鬆比賽冠軍獎杯“布雷亞爾杯”。獎杯呈酒杯造型，寬杯腳，高杯身，類似現代酒杯的形狀。杯身下方浮雕有植物和動物圖案。水生植物、鳥類和昆蟲的雕刻細致精妙。



這座純銀制成的獎杯由法國學者、現代馬拉鬆運動的發明者米歇爾.布雷亞爾設計，並由法國銀匠製作。象徵古代與現代奧運會精神的連結。希臘斯塔夫羅斯.尼亞科斯基金會文化中心特別向羅浮宮借出這件藏品，也是這座獎杯首次在其生產地巴黎展出。