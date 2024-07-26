芭蕾藝術與科技相結合　沉浸式體驗綠野仙蹤

“綠野仙蹤.人生歷奇——沉浸式芭蕾藝術科技體驗”展覽即日起舉行。圖源：大公報 中評社北京7月26日電／據大公報報導，由香港芭蕾舞團帶來的芭蕾舞劇《綠野仙蹤》將在八月底於香港文化中心上演。為讓市民更加沉浸式感受和瞭解《綠野仙蹤》的故事，香港芭蕾舞團在AIRSIDE推出特別活動“綠野仙蹤.人生歷奇——沉浸式芭蕾藝術科技體驗”，運用最新的混合實境和虛擬實境技術，以及體感互動裝置，把科技與芭蕾相結合，將《綠野仙蹤》這個家傳戶曉的故事幻化成一場沉浸式芭蕾藝術科技體驗，帶大家踏進《綠野仙蹤》的夢幻國度。展覽即日起至9月4日舉行，免費預約入場。



設霓虹燈互動裝置



自戴上互動裝置開始，參加者便進入由港芭藝術總監衛承天監制，聯同香港電影金像獎最佳視覺效果得獎藝術家黃宏顯共同合作搭建的虛擬現實空間。以動漫造型設計的虛擬角色——桃樂絲、稻草人、鐵皮人及膽小獅，輪番出現眼前，參加者通過模仿芭蕾動作、與虛擬現實的小狗互動等環節，一路過關斬將，出發到翡翠城尋找奧茲大王，戰勝壞女巫。“綠野仙蹤.人生歷奇——沉浸式芭蕾藝術科技體驗”將最新的混合實境（MR）和虛擬實境（VR）技術，與現場實境創造而成《綠野仙蹤》奇幻世界結合，將虛擬實景、表演藝術同科技融為一體，不必去到演出現場亦能看到《綠野仙蹤》中的芭蕾舞者的曼妙舞姿。



此外，“綠野仙蹤.人生歷奇——沉浸式芭蕾藝術科技體驗”當中更加入由香港霓虹燈藝術家劉浩輝依照故事情節創作、承載濃厚本土元素的霓虹燈作品，將3D視覺盛宴和融合獨特香港元素的霓虹燈藝術裝置相結合，以“體感互動裝置”激活霓虹燈藝術裝置，讓參與者以芭蕾舞動作和姿勢引發不一樣的燈光效果和圖案。