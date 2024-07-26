香港少兒藝術團參與天津國際藝術節

香港夢想世紀少兒藝術團在演出後合影。（來源：新華社） 中評社北京7月26日電／據新華社報導，正在天津舉行的國際少兒藝術節，匯聚了來自世界各地的藝術小精靈，其中香港的夢想世紀少兒藝術團以其獨特的魅力成為萬眾矚目的焦點。



香港夢想世紀少兒藝術團帶隊團長黎鑫鑫是土生土長的香港人，也是中國僑聯青年委員會委員。她介紹說：“這是團里小朋友們第一次來到內地，他們都非常開心，每天都積極地去結交不同的朋友。”



“因為很多粵語歌在內地非常流行，這次藝術團特地選擇了經典粵語歌曲《海闊天空》作為表演曲目，另外一個節目選擇了普通話歌曲《我的紙飛機》，展示粵語和普通話歌曲的融合與碰撞。”藝術團的爵士舞老師陳蘊聰說。



陳蘊聰介紹，他們的表演結合了爵士舞、架子鼓和粵語歌，整個表演豐富多彩。



學生時代，陳蘊聰曾在北京學習交流，如今已經能夠帶領自己的學生到內地展示香港的舞蹈藝術。“這是一種傳承。”陳蘊聰說。



天津國際少兒藝術節吸引了來自全球40個國家和地區的50餘個少兒藝術團體參加，1000餘名中外青少年在津展開為期5天的藝術交流。



正如藝術節的主題“和平·友誼·未來”，這次藝術節為各個國家和地區的少年兒童搭建了溝通友誼的橋梁。黎鑫鑫認為，這是香港與內地孩子的交心之旅，香港孩子們看到了更廣闊的神州風采，在心底埋下了友誼的種子。



“他們與其他藝術團相互觀摩，可以使自己的表演水平更上一層樓。”黎鑫鑫說。