兩漢羅馬時期女性文物展正在湖南博物館展出

中評社北京7月26日電／據新華社報導，目前，“彼美人兮——兩漢羅馬時期女性文物展”在湖南博物館展出，展覽將持續至10月7日。此次展覽由湖南博物館和意大利羅馬文化遺產監督管理局聯合策劃，展品總計200餘件／套，涉及青銅器、陶器、金銀器 、玻璃器、玉器、雕塑等多種類別。