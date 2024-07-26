中評社北京7月26日電／據新華社報導，稽中遺址位於浙江省紹興市越城區，是2023年發現的一處戰國兩漢時期高等級建築遺址。經國家文物局批准，紹興市文物考古研究所2024年對其開展考古發掘，目前發掘面積近3000平方米，發現兩漢高等級官署建築，出土“會稽”“山陰”等墨書文字，是兩漢郡縣考古的重要發現。稽中遺址首次在紹興古城內確認越國建築的存在，為探尋越國都城提供重要線索。目前考古發掘工作還在有序推進中。