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三星堆2號神樹：跨越3000年的“重生”
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2024-07-26 11:36:43
中評社北京7月26日電／據新華社報導，7月23日，“匠心妙手——三星堆遺址新出土文物保護修復成果展示”在四川廣漢三星堆博物館開幕，吸引大批參觀者。記者在展覽現場看到，備受關注的2號青銅神樹在AI技術的幫助下，實現了“數字重生”：數字大屏上，30多件數字青銅殘件在“星空”下聚攏、拼對，最終形成一株完整的高2.88米的數字青銅神樹。
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