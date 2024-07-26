“金庸與中國文化走向世界”研討會舉辦

中評社北京7月26日電／據大公報報導，金庸是全球最著名的作家之一，他的小說以及衍生的影視劇和音樂等，在香港與全球華人之間架起了一座文化交流的橋梁，讓中華文化跨越語言和文化走向世界舞台，增強了中華文化的國際影響力，增進了全球華人的文化交流和團結。



為了更好地理解金庸的創作思想、促進金庸武俠世界及其承載的中華文化的傳承和發展，香港新聞工作者聯會今日（26日）舉辦“金庸與中國文化走向世界”研討會，邀請眾多文化學者、媒體代表及金庸作品愛好者齊聚一堂，共同探討金庸先生的文學成就及其對中華文化傳播的深遠影響，為打造香港成為中華優秀文化走向世界的窗口和平台集思廣益。



研討會由全國政協委員、香港新聞工作者聯會主席李大宏主持，香港新聞工作者聯會會長張國良發表研討會致辭，中央廣播電視總台亞太總站站長曹毅，香港作家聯會會長、香港文學舘館長潘耀明，全國政協委員、香港佛教聯合會會長寬運法師，全國政協委員、香港各界文化促進會主席塗輝龍，全國政協委員、英皇國際副主席楊政龍，文化體育及旅遊局首席助理秘書長陳紫欣，金庸兒子查傳倜，大灣區航空有限公司主席黃楚標，立法會議員何俊賢，香港中華出入口商會會長、香港體育總會會長貝鈞奇，香港聯合出版集團董事長傅偉中，立法會議員嚴剛，沙田區區議員郭宣彤，《亞洲週刊》總編輯邱立本，《大公報》前主筆葉中敏，知名作家、金庸前秘書楊興安，灼見名家專欄作家黃紹成等主講嘉賓，他們將對金庸的作品進行剖析與解讀，追憶金庸對中國文化，以至新聞事業的貢獻，共同探討成立永久性的金庸紀念館、促進金庸作品進課本等舉措，並在與現場觀眾的互動中，為傳播金庸武俠文化、推動中華文化傳播提供真知灼見。研討會亦會宣讀多家海外華文媒體發來的賀信，並向主講嘉賓頒發感謝狀。